Raquel Lyra: "Não me cobrem em três anos o que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram"

A governadora afirmou que "todas as cidades receberam mais investimentos, que nos oito anos do governo anterior"

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)

No seu segundo dia de agenda em Petrolina, nesta quarta-feira (8), a governadora Raquel Lyra (PSD) concedeu entrevista coletiva, destacando as entregas realizadas por sua gestão no município e em todo o Estado. E aproveitou para provocar a oposição, que tem João Campos (PSB) na disputa pelo Governo.

“Quando vêm com críticas, é natural da democracia, mas não me cobrem em três anos o que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram”, disse Raquel.

A governadora ressaltou que “todas as cidades receberam mais investimentos, que nos oito anos do governo anterior”. “Vejam os números e perguntem à população e aos prefeitos, que sabem que agora têm uma governadora que enxerga a potência dos municípios, que respeita os líderes políticos, mas, sobretudo, respeita os cidadãos”, destacou.

Ainda com discurso endereçado à oposição, a governadora disse aos presentes que “vai ter gente que vai falar muita coisa, mas que pode fazer e não fez, e a esses digo que me deixem trabalhar, que eu sei fazer”.

“Pernambuco teve um momento em que houve um apagão e todos nós sofremos com isso. Fui prefeita no governo anterior (do PSB) e nunca recebi um telefonema do governador (Paulo Câmara) perguntando como o município estava na pandemia, na greve dos caminhoneiros, na chuva. Nada! Os investimentos que tinham para acontecer em Caruaru, tiraram. Em Petrolina, era briga. Nos outros municípios, que inclusive eram aliados, também não houve investimento, diálogo. Nós não fazemos política desse jeito, fazemos com a união”, disparou Raquel Lyra.