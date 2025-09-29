Hamas recebe o plano de Trump para por fim a guerra em Gaza

Fronteira de Israel com a Faixa de Gaza; fumaça subindo em meio ao bombardeio israelense do território palestino sitiado em 16 de setembro de 2025. Israel lançou uma nova e massiva campanha de bombardeios na Cidade de Gaza em 16 de setembro, após o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ter apoiado o objetivo do aliado de erradicar o movimento palestino Hamas e alertado que pode haver apenas alguns dias para uma solução diplomática. (Foto de Menahem KAHANA / AFP) ( AFP)

A agência France-Presse (AFP) avançou que o plano do presidente dos Estados Unidos para terminar com a guerra na Faixa de Gaza já foi entregue ao Hamas por mediadores do Egito e do Catar.

“O primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman al-Thani, e o chefe dos serviços de informação egípcios, Hassan Mahmoud Rashad, acabaram de se reunir com os negociadores do Hamas e apresentaram-lhes o plano. Os negociadores do Hamas disseram que o iriam examinar de boa-fé e responder ", disse a fonte ligada ao processo de negociações, sob condição de anonimato, à AFP.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestou hoje apoio ao plano de Donald Trump, para Gaza, no entanto o condicionou a mudanças radicais na Autoridade Palestina.

O plano de 21 pontos de Trump, apresentado hoje na Casa Branca na presença de Netanyahu, abrange para o enclave sob invasão israelense um governo de transição palestino sem o Hamas, e, segundo o jornal The Times of Israel e o portal Axios, propõe também um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns vivos ou mortos em 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses. Em troca, Tel Aviv libertará mais de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que foram condenados à prisão perpétua.

Caso o Hamas não aceite o plano de Trump, Israel garante que irá levar a tarefa até ao fim em Gaza. "Se o Hamas rejeitar o seu plano, senhor presidente, ou se disser que o aceita, mas fizer tudo o que estiver ao seu alcance para o bloqueá-lo, Israel levará por si só a tarefa até ao fim. Isto pode ser feito da maneira fácil ou da maneira difícil, mas será feito ", acrescentou o premiê israelense na Casa Branca.

Já o líder norte-americano afirmou esperar que o Hamas aceite o seu plano de paz, e que, caso não o faça, Israel tem o total apoio de Washington para tomar medidas para derrotar o Hamas.

Este plano, no qual a Casa Branca garante que ninguém será forçado a sair de Gaza, foi divulgado pouco antes de uma coletiva de imprensa conjunta entre o presidente dos EUA e o primeiro-ministro israelense.