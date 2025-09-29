Trump diz que Netanyahu terá 'apoio total' em Gaza se Hamas rejeitar plano

Declaração foi dada durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Donald Trump e Benjamin Netanyahu ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (29) que Israel poderá contar com seu "apoio total" se o Hamas rejeitar seu plano de paz para Gaza, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Israel se retirará "por etapas" de Gaza se o acordo for implementado, acrescentou o presidente diante dos jornalistas.

Sobre o plano de paz

O plano de Trump tem 21 pontos e, segundo o jornal The Times of Israel e o portal Axios, propõe um cessar-fogo imediato, a libertação de todos os reféns vivos ou mortos em 48 horas e uma retirada gradual das forças israelenses.

Em troca, Israel libertaria mais de 1.000 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que foram condenados à prisão perpétua.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel, que matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

A ofensiva de Israel matou mais de 66.000 palestinos, também em sua maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde no território governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.