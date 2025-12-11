EUA anunciam sanções contra sobrinhos de Maduro e navios com petróleo venezuelano
A medida surge pouco depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro em frente à costa venezuelana
Publicado: 11/12/2025 às 16:57
Os Estados Unidos apreenderam um grande petroleiro na costa da Venezuela (DIVULGAÇÃO / CONTA DA EX-PROCURADORA-GERAL DOS EUA, PAM BONDI / AFP)
Os Estados Unidos estabelecerão novas sanções contra três sobrinhos do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, juntamente a várias empresas navais que transportam petróleo venezuelano, confirmou à AFP, nesta quinta-feira (11), um funcionário do Departamento do Tesouro americano.
A medida surge pouco depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro em frente à costa venezuelana, o que representa uma escalada na crise entre os dois países.