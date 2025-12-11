° / °
SANÇÕES

EUA anunciam sanções contra sobrinhos de Maduro e navios com petróleo venezuelano

A medida surge pouco depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro em frente à costa venezuelana

AFP

Publicado: 11/12/2025 às 16:57

Os Estados Unidos apreenderam um grande petroleiro na costa da Venezuela/DIVULGAÇÃO / CONTA DA EX-PROCURADORA-GERAL DOS EUA, PAM BONDI / AFP

Os Estados Unidos estabelecerão novas sanções contra três sobrinhos do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, juntamente a várias empresas navais que transportam petróleo venezuelano, confirmou à AFP, nesta quinta-feira (11), um funcionário do Departamento do Tesouro americano.

A medida surge pouco depois de os Estados Unidos terem apreendido um petroleiro em frente à costa venezuelana, o que representa uma escalada na crise entre os dois países.

