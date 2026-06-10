Brasil estreia na Liga das Nações contra o Irã nesta quarta-feira (10/6)
Com a volta do medalhista olímpico Douglas Souza após cinco anos, seleção estreia na VNL, em Brasília. Competição seguirá até o próximo domingo (14/6)
Publicado: 10/06/2026 às 12:17
Seleção Brasileira de vôlei masculina (Maurício Val/CBV)
Em 2021, a Seleção Brasileira masculina levantou pela primeira vez o troféu da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Desde então, viveu um período de instabilidade dentro de quadra. A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, Bernardinho aposta na VNL para preparar a maturidade do grupo para os desafios a seguir. Desta vez, o comandante brasileiro vai contar com o retorno do ponteiro Douglas Souza, após cinco anos sem vestir a camisa verde-amarela. Nesta quarta-feira (10/6), às 20h, o Brasil estreia diante do Irã, no Ginásio Nilson Nelson, para a primeira semana do torneio mundial.
Medalhista olímpico de ouro da Rio-2016 aos 20 anos, Douglas Souza se tornou um ícone da Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio-2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19, quando caiu nas graças da torcida canarinha durante as Olimpíadas. Com carisma para dar e vender, Douglas virou uma febre nas redes sociais ao mostrar a rotina dos jogadores na Vila Olímpica. Na época, o ponteiro revelou ter se assustado ao ver o salto nos seguidores: de 250 mil para dois milhões em poucos dias.
Em 2021, o time de Renan Dal Zotto conquistou a medalha inédita da Liga das Nações ao derrotar a Polônia, atual número 1 do mundo, de virada, por 3 sets a 1. Pouco tempo depois, em 2022, uma notícia surpreendente: o ponteiro anunciou a aposentadoria da Seleção. Douglas justificou a saída com a preocupação com a própria saúde mental, alegando na época certa exaustão pela rotina intensa de treinos e o tratamento da depressão.
“Pensei em voltar muitas vezes, desde que me retirei em 2021. O Bernardo (técnico da Seleção) me ligou em 2022, 2023, 2024, 2025. Todos esses anos ele me ligou para tentar fazer eu voltar, mas eu estava me preparando, vendo qual era o momento certo, se eu ia estar bem, se eu ia estar me sentindo bem dentro da Seleção e dentro do grupo. Até que chegou esse momento e eu liguei para ele no começo desse ano”, afirmou Douglas.
O ponteiro da seleção afirmou ter pensado em retornar para a Seleção para as olimpíadas de Paris-2024. Contudo, voltou atrás por não ter participado do ciclo pré-olímpico. “Eu não tinha conquistado a vaga. Então, não vou iria para Olimpíada. Pensei: “deixa os caras curtirem a Olimpíada” e, na próxima, no próximo ciclo, eu tento dar uma ajudada. E aí foi o que eu fiz”, relembrou Douglas.
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Campeão da Superliga neste ano pelo Cruzeiro, Douglas afirmou que o foco da seleção masculina é o acesso para as Olimpíadas de Los Angeles-2028. O ponteiro também ressaltou importância do Sul-Americano. O vencedor do torneio ganha acesso direto aos Jogos nos Estados Unidos. Além disso, o jogador ressaltou o objetivo da classificação para a próxima fase da Liga das Nações.
Douglas também fez uma comparação da Seleção de 2021, com o time que ele reencontrou. Para o ponteiro, tudo mudou completamente. "É totalmente outra geração, outra cabeça, outra mentalidade, todo mundo se cuida muito mais. A gente tem muito mais recursos hoje, querendo ou não, 2021, se passaram 5 anos. Então, a gente tem mais recurso para para os atletas terem uma uma longevidade maior no esporte".