Brasil estreia na Liga das Nações contra o Irã nesta quarta-feira (10/6)

Seleção Brasileira de vôlei masculina (Maurício Val/CBV)

Em 2021, a Seleção Brasileira masculina levantou pela primeira vez o troféu da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Desde então, viveu um período de instabilidade dentro de quadra. A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, Bernardinho aposta na VNL para preparar a maturidade do grupo para os desafios a seguir. Desta vez, o comandante brasileiro vai contar com o retorno do ponteiro Douglas Souza, após cinco anos sem vestir a camisa verde-amarela. Nesta quarta-feira (10/6), às 20h, o Brasil estreia diante do Irã, no Ginásio Nilson Nelson, para a primeira semana do torneio mundial.

“Estou muito alegre com tudo que está acontecendo na minha vida. É, eu não imaginava de jeito nenhum depois de cinco anos estar aqui, mas eu confio no grupo. A gente precisa ter um pouco mais dessa experiência, um pouco dessa energia que eu trago, da leveza para o time. Então, todo mundo está me aceitando muito bem, e lidando comigo de uma forma muito gostosa, ao longo dos treinamentos, do dia a dia”, celebrou Douglas.

Medalhista olímpico de ouro da Rio-2016 aos 20 anos, Douglas Souza se tornou um ícone da Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio-2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19, quando caiu nas graças da torcida canarinha durante as Olimpíadas. Com carisma para dar e vender, Douglas virou uma febre nas redes sociais ao mostrar a rotina dos jogadores na Vila Olímpica. Na época, o ponteiro revelou ter se assustado ao ver o salto nos seguidores: de 250 mil para dois milhões em poucos dias.

Em 2021, o time de Renan Dal Zotto conquistou a medalha inédita da Liga das Nações ao derrotar a Polônia, atual número 1 do mundo, de virada, por 3 sets a 1. Pouco tempo depois, em 2022, uma notícia surpreendente: o ponteiro anunciou a aposentadoria da Seleção. Douglas justificou a saída com a preocupação com a própria saúde mental, alegando na época certa exaustão pela rotina intensa de treinos e o tratamento da depressão.

“Pensei em voltar muitas vezes, desde que me retirei em 2021. O Bernardo (técnico da Seleção) me ligou em 2022, 2023, 2024, 2025. Todos esses anos ele me ligou para tentar fazer eu voltar, mas eu estava me preparando, vendo qual era o momento certo, se eu ia estar bem, se eu ia estar me sentindo bem dentro da Seleção e dentro do grupo. Até que chegou esse momento e eu liguei para ele no começo desse ano”, afirmou Douglas.

O ponteiro da seleção afirmou ter pensado em retornar para a Seleção para as olimpíadas de Paris-2024. Contudo, voltou atrás por não ter participado do ciclo pré-olímpico. “Eu não tinha conquistado a vaga. Então, não vou iria para Olimpíada. Pensei: “deixa os caras curtirem a Olimpíada” e, na próxima, no próximo ciclo, eu tento dar uma ajudada. E aí foi o que eu fiz”, relembrou Douglas.

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Campeão da Superliga neste ano pelo Cruzeiro, Douglas afirmou que o foco da seleção masculina é o acesso para as Olimpíadas de Los Angeles-2028. O ponteiro também ressaltou importância do Sul-Americano. O vencedor do torneio ganha acesso direto aos Jogos nos Estados Unidos. Além disso, o jogador ressaltou o objetivo da classificação para a próxima fase da Liga das Nações.

Douglas também fez uma comparação da Seleção de 2021, com o time que ele reencontrou. Para o ponteiro, tudo mudou completamente. "É totalmente outra geração, outra cabeça, outra mentalidade, todo mundo se cuida muito mais. A gente tem muito mais recursos hoje, querendo ou não, 2021, se passaram 5 anos. Então, a gente tem mais recurso para para os atletas terem uma uma longevidade maior no esporte".