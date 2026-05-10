Cruzeiro derrota Campinas na final da Superliga Masculina de Vôlei e amplia hegemonia

Agora, o Cruzeiro soma dez títulos da liga nacional, sendo que seis foram conquistados nos últimos dez anos.

Sada Cruzeiro (Divulgação/Sada Cruzeiro)

Pela segunda temporada consecutiva, o Cruzeiro derrotou o Vôlei Renata Campinas na grande decisão da Superliga Masculina de Vôlei e aumentou a hegemonia no Brasil, na manhã deste domingo (10). A equipe comandada por Filipe Ferraz não tomou conhecimento do adversário no Ginásio do Ibirapuera e aplicou 3 a 0 no placar, sem grandes sustos durante toda a partida.

Agora, o time de azul soma dez títulos da liga nacional, sendo que seis foram conquistados nos últimos dez anos. Já os campineiros, que são pentacampeões, não conseguiram encerrar o jejum que dura desde 2005. As equipes protagonizaram a final do ano passado, que foi vencida pela equipe mineira.

O Cruzeiro fez uma campanha quase impecável até o título. Na primeira fase, a equipe conseguiu 17 vitórias em 22 partidas, terminando na primeira colocação. Nas etapas seguintes, eliminaram Goiás e Minas Tênis Clube, respectivamente, até superar o Campinas na grande decisão.

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Com o favoritismo, o time do Cruzeiro entrou em alta rotação no Ginásio do Ibirapuera e rapidamente conseguiu abrir diferença de pontos sobre o adversário. Em um dos lances mais significativos, o ponteiro Willian anotou com ace logo no início do confronto. O clube de Minas Gerais permaneceu à frente do placar em todo o primeiro set, que terminou com 25 a 14.

No segundo, o time do interior de São Paulo, comandado pelo argentino Horacio Dileo, entrou na partida e o embate ficou muito mais equilibrado. Um dos momentos de maior destaque foi com o central Judson, do Campinas, que fez um ótimo bloqueio e impediu o ponto de Lucão. As equipes batalharam ponto a ponto e o set terminou em 27 a 25 para os mineiros, que abriram 2 a 0 no placar.

O equilíbrio também se manteve no terceiro set, mas o time de Minas Gerais conseguiu abrir uma boa vantagem de pontos. A equipe contou com o brilho de Welinton Oppenkoski, principal pontuador do embate, que desequilibrou na parte final. Ele inclusive marcou o ponto do título.