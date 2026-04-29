Clube reúne escolinhas e se consolida como principal polo de voleibol em Pernambuco

Com pelo menos cinco projetos em atividade, espaço acompanha crescimento da modalidade no Estado e amplia oferta para diferentes idades

Clube FPS Sports (Divulgação)

O voleibol vive um momento de expansão em Pernambuco e tem encontrado nos espaços estruturados um ambiente para crescimento contínuo. Nesse cenário, o Clube FPS Sports passa a se consolidar como um dos principais polos da modalidade no Estado, ao reunir, em uma mesma estrutura, pelo menos cinco escolinhas em funcionamento voltadas à formação de atletas.

O modelo permite atender alunos de diferentes faixas etárias e níveis de prática, desde a iniciação até o desenvolvimento mais avançado. Entre os destaques estão o INE e o Recife Vôlei, duas das principais equipes de base de Pernambuco, que utilizam o espaço para treinamentos e formação de novos atletas.

A concentração de projetos no mesmo local contribui para ampliar o acesso ao voleibol e fortalecer o ambiente de desenvolvimento da modalidade. A convivência entre diferentes equipes e níveis técnicos também favorece a troca de experiências e a evolução dos praticantes.

O crescimento do voleibol no Estado acompanha uma tendência nacional de aumento da procura por esportes coletivos, especialmente entre jovens. O Clube FPS Sports segue esse movimento ao ampliar a oferta de treinos e estruturar um ambiente voltado à prática regular da modalidade.

Os interessados em participar das atividades podem procurar a secretaria do clube para obter informações sobre horários, turmas e critérios de inscrição.

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