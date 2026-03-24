Pernambucana e bicampeã olímpica Jaque brilha e devolve Pinheiros à Superliga A

Jaqueline, jogadora do Pinheiros (Ricardo Bufolin/Pinheiros)

Aos 42 anos, a bicampeã olímpica e pernambucana Jaqueline Carvalho brilhou na semifinal da Superliga B e conduziu o Pinheiros a uma vitória por 3 a 0 sobre o Chapecó, garantindo o retorno da equipe paulista à Superliga A, a elite do vôlei nacional. O duelo decisivo aconteceu na noite desta segunda-feira (23), no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

Após quatro anos afastada do vôlei profissional, Jaque iniciou a temporada 2025/2026 adaptando-se à posição de líbero, função que exigia mais foco na defesa e no levantamento de bola. Já na reta final da Superliga, a jogadora voltou à sua posição de origem, ponteira, e rapidamente mostrou qualidade.

Ajogadora foi fundamental para que o Pinheiros superasse o Chapecó com autoridade.O clima no ginásio era de verdadeira festa. Torcedores vestiam camisas com o número 8, em homenagem à trajetória da atleta na seleção brasileira, enquanto cartazes e aplausos se misturavam em uma energia contagiante.



Entre os presentes, o marido de Jaque, o bicampeão olímpico Murilo, acompanhava cada lance com atenção, emocionado pelo sucesso de sua parceira nas quadras.

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Após a partida, Jaque destacou seu foco e determinação no retorno. “Meu objetivo maior é ganhar. Agora vamos focar no título e, depois, pensar nos próximos passos. Mas, no momento, estou totalmente dedicada a conquistar essa competição”, destacou.

Com o acesso garantido à Superliga A, o Pinheiros agora se prepara para enfrentar o Abel Moda Vôlei na final da Superliga B. A equipe paulista terá a chance de encerrar a temporada não apenas com o retorno à elite, mas também conquistando o título da competição.