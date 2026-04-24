Onde assistir ao vivo e de forma gratuita: Osasco e Minas pela Superliga Feminina

Osasco e Minas decidem vaga na final da Superliga Feminina em Belo Horizonte

Paulo Mota

Publicado: 24/04/2026 às 13:43

Minas e Osasco

Minas e Osasco (Osasco/ Carol)

Duelo decisivo. Osasco e Minas entram em quadra nesta sexta-feira, às 18h30, para o jogo 3 da semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. O confronto decisivo será realizado na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e definirá quem avança à grande final da competição.

A partida terá transmissão do Sportv2 e da ge TV, no Youtube.

A série está empatada após duas partidas intensas. No primeiro duelo, disputado na capital mineira, o Osasco venceu de virada por 3 sets a 1, demonstrando força na reação após um início difícil. Já no jogo 2, realizado no ginásio José Liberati, em Osasco, o time mineiro respondeu com autoridade e venceu por 3 sets a 0, levando a decisão para o terceiro e último confronto.

Na segunda partida, o destaque ficou por conta da central Júlia Kudiess, que teve atuação consistente no sistema defensivo e terminou como maior pontuadora, com 13 pontos, sendo eleita a melhor em quadra.

O Minas busca retornar à final após uma temporada de ausência, encerrando uma sequência de cinco anos consecutivos disputando o título da Superliga Feminina. Nesse período, a equipe conquistou quatro troféus. Já o Osasco tenta repetir o feito da última temporada, quando eliminou justamente o rival mineiro na semifinal.

 

Minas , Osasco , Superliga feminina , volei
