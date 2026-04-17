Onde assistir ao vivo e de forma gratuita: Osasco x Minas pela Superliga Feminina

Osasco e Minas (Divulgação /Minas Tênis)

A Superliga Feminina de Vôlei segue em sua fase mais decisiva e reserva fortes emoções nesta sexta-feira (17). Osasco e Minas entram em quadra às 18h30, no ginásio José Liberatti, em Osasco, para o segundo jogo da semifinal da competição nacional. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2, na TV fechada, além da exibição gratuita pela YouTube, por meio do canal ge.

Atual campeão, o Osasco chega embalado e com a vantagem na série após o primeiro confronto. Jogando diante de sua torcida, a equipe paulista tenta confirmar a classificação para a grande final e manter viva a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo da Superliga. O fator casa pode ser determinante, já que o ginásio José Liberatti costuma ser um dos principais trunfos da equipe em momentos decisivos.

Do outro lado, o Minas encara o confronto como decisivo para suas pretensões na temporada. A equipe mineira precisa vencer fora de casa para forçar o terceiro jogo da série e seguir na briga pelo título. Em caso de igualdade, o duelo decisivo será disputado em Belo Horizonte, onde o Minas terá o apoio de sua torcida e a vantagem de mando, conquistada graças à melhor campanha na fase classificatória.

Durante a primeira fase, o Minas apresentou desempenho superior, encerrando na vice-liderança com 54 pontos, fruto de 18 vitórias e apenas quatro derrotas, demonstrando regularidade ao longo da competição. Já o Osasco terminou na terceira colocação, com 49 pontos, somando 16 vitórias e seis resultados negativos, mantendo-se entre os principais candidatos ao título.

O confronto desta sexta-feira coloca frente a frente duas das camisas mais tradicionais do voleibol brasileiro, com elencos qualificados e histórico recente de decisões equilibradas. A expectativa é de um jogo intenso, com alto nível técnico e muita disputa por cada ponto, características marcantes quando Osasco e Minas se enfrentam.

