Recife Vôlei tem jogo adiado após impactos climáticos em São Paulo impactar malha aérea

Pinhalense enfrentou atrasos nos voos e passou mais de 24h em aeroporto; equipe recifense segue treinando em Santa Catarina

Maynara, levantadora do Recife Vôlei (Glau Peixoto/Recife Vôlei)

A partida entre Recife Vôlei e Pinhalense, prevista para sexta-feira (12), no ginásio Neuro Izidoro, em Pinhalzinho, pela Superliga B, foi adiada devido aos eventos climáticos que atingiram São Paulo e impactaram a malha área do País nos últimos dias. As condições afetaram aeroportos, provocaram atrasos e cancelamentos de voos, e o Pinhalense só conseguiu voltar para casa após mais de 24h aguardando em aeroporto, após a rodada anterior, impossibilitando a realização do jogo na data marcada.

Com a mudança de programação, o Recife Vôlei permanece em Santa Catarina e segue utilizando o período para treinos no local, ajustando fundamentos e mantendo o ritmo de preparação enquanto aguarda a definição da nova data pela Confederação Brasileira de Voleibol.

“A situação exigiu alteração na rodada, mas a equipe mantém foco e aproveita o tempo para trabalhar. Seguimos treinando e amanhã regressamos para casa”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.

O retorno ao Recife está previsto para este sábado pela manhã, quando o grupo retoma a agenda de trabalho visando a sequência da Superliga B.