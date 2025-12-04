Recife Vôlei estreia na Superliga B 2025/2026 fora de casa contra o Ceará
Primeiro jogo da temporada será nesta sexta-feira, às 20h, no Ginásio Aécio Borba, em Fortaleza
Publicado: 04/12/2025 às 20:39
Maynara, levantadora do Recife Vôlei (Glau Peixoto/Recife Vôlei)
O Recife Vôlei abre sua trajetória na Superliga B 2025/2026 nesta sexta-feira (5), às 20h, em Fortaleza, encarando o Ceará no Ginásio Aécio Borba. O duelo marca não apenas o principal clássico do voleibol feminino do Nordeste, mas também o início de um novo ciclo para o clube pernambucano, que chega à temporada com o elenco reorganizado.
A preparação para a estreia começou há cerca de 15 dias. Permaneceram do grupo anterior a líbero Paloma, a ponteira Bia Amaral, a central Rosana e a levantadora Clara. O processo de renovação também incluiu a promoção das jovens ponteiras Natalia Nóbrega e Gabriela, ambas formadas na base coral.
O elenco ainda ganhou reforços importantes para a nova edição da Superliga B. Chegaram a líbero Thuanny, as centrais Camila Leite e Mariana Lima, as ponteiras Camilly, Sylvia e Nathalia Leandra, as levantadoras Maynara e Manu e a oposta Bia Magnabosco, todas anunciadas para elevar o nível competitivo da equipe.
Novo ciclo e expectativas
O técnico Adalberto Nóbrega destacou que a temporada representa uma reconstrução para o Recife Vôlei.
"Estamos formando um elenco que une atletas experientes e jovens em desenvolvimento. O trabalho é contínuo desde a apresentação do grupo. Estrear fora de casa exige foco total. Queremos construir consistência ao longo da Superliga B e evoluir a cada rodada", afirmou o treinador.
Venda de ingressos para a primeira partida em casa
A estreia como mandante está marcada para o confronto contra o Asa Alumínio, e os ingressos já estão disponíveis. Os valores são de R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia-entrada). As partidas em casa serão disputadas no ginásio do Sport, que conta com capacidade reduzida, fator que torna a quantidade de bilhetes limitada.
Elenco 2025/2026
A temporada contará com um grupo mesclado entre veteranas, jovens talentos e reforços de diferentes regiões do país.
Entre as novidades estão:
Thuanny
Posição: Líbero | Número: 3
Nascimento: 05/11/2003 | Altura: 1,67 m
Clube anterior: Uninassau
Natural: Recife-PE
Redes sociais: @Thu.Yasmim
Clubes: RD, Sport, Uninassau, Copergás Uninassau, Recife Vôlei
Camila Leite
Posição: Central | Número: 7
Altura: 1,81 m
Clube anterior: Brusque
Natural: Fortaleza-CE
Rede social: @CALALIMAC
Camilly
Posição: Ponteira | Número: 14
Altura: 1,83 m
Clube anterior: Realizar Inter
Natural: Rio de Janeiro-RJ
Rede social: @camilly_ctn
Sylvia
Posição: Ponteira | Número: 12
Altura: 1,80 m
Clube anterior: Castro Vôlei
Natural: Rio de Janeiro-RJ
Rede social: @sylviarcc
Maynara
Posição: Levantadora | Número: 5
Altura: 1,71 m
Clube anterior: Castro Vôlei
Natural: São Bernardo do Campo-SP
Rede social: @marossi12_
Mariana Lima
Posição: Central/Oposta | Número: 9
Altura: 1,80 m
Clube anterior: Central Vôlei
Natural: Santa Terezinha-PE
Rede social: @tmaryanna
Manu
Posição: Levantadora | Número: 2
Altura: 1,70 m
Clube anterior: Tijuca Tênis Clube
Natural: Rio de Janeiro-RJ
Rede social: @manu_silva_04
Nathalia Leandra
Posição: Ponteira | Número: 8
Altura: 1,80 m
Clube anterior: Uninassau
Natural: Recife-PE
Rede social: @nathalialeandra2
Bia Magnabosco
Posição: Oposta | Número: 10
Altura: 1,82 m
Clube anterior: FerVolley (Kosovo)
Natural: Uberaba-MG
Rede social: @biamagnabosco
Permaneceram da última temporada:
Maria Clara
Posição: Levantadora | Número: 4
Altura: 1,70 m
Clube anterior: Sport
Natural: Recife-PE
Rede social: @claracarvalhooo._
Rosana
Posição: Central | Número: 15
Nascimento: 28/08/2009 | Altura: 1,93 m
Clube anterior: Recife Vôlei
Natural: Recife-PE
Rede social: @Rosanaprysthon
Paloma Gissoni
Posição: Líbero | Número: 1
Altura: 1,67 m
Clube anterior: Recife Vôlei
Natural: Rio de Janeiro-RJ
Rede social: @palomagissoni
Subiram da base:
Gabriela
Posição: Ponteira | Número: 17
Altura: 1,72 m
Clube anterior: Sport
Natural: Recife-PE
Rede social: @gabifariaasc
Natália
Posição: Ponteira | Número: 16
Altura: 1,82 m
Clube anterior: Recife Vôlei (base)
Natural: Recife-PE
Rede social: @natimnobrega