Recife Vôlei estreia na Superliga B 2025/2026 fora de casa contra o Ceará

Primeiro jogo da temporada será nesta sexta-feira, às 20h, no Ginásio Aécio Borba, em Fortaleza

Maynara, levantadora do Recife Vôlei (Glau Peixoto/Recife Vôlei)

O Recife Vôlei abre sua trajetória na Superliga B 2025/2026 nesta sexta-feira (5), às 20h, em Fortaleza, encarando o Ceará no Ginásio Aécio Borba. O duelo marca não apenas o principal clássico do voleibol feminino do Nordeste, mas também o início de um novo ciclo para o clube pernambucano, que chega à temporada com o elenco reorganizado.

A preparação para a estreia começou há cerca de 15 dias. Permaneceram do grupo anterior a líbero Paloma, a ponteira Bia Amaral, a central Rosana e a levantadora Clara. O processo de renovação também incluiu a promoção das jovens ponteiras Natalia Nóbrega e Gabriela, ambas formadas na base coral.

O elenco ainda ganhou reforços importantes para a nova edição da Superliga B. Chegaram a líbero Thuanny, as centrais Camila Leite e Mariana Lima, as ponteiras Camilly, Sylvia e Nathalia Leandra, as levantadoras Maynara e Manu e a oposta Bia Magnabosco, todas anunciadas para elevar o nível competitivo da equipe.

Novo ciclo e expectativas

O técnico Adalberto Nóbrega destacou que a temporada representa uma reconstrução para o Recife Vôlei.

"Estamos formando um elenco que une atletas experientes e jovens em desenvolvimento. O trabalho é contínuo desde a apresentação do grupo. Estrear fora de casa exige foco total. Queremos construir consistência ao longo da Superliga B e evoluir a cada rodada", afirmou o treinador.

Venda de ingressos para a primeira partida em casa

A estreia como mandante está marcada para o confronto contra o Asa Alumínio, e os ingressos já estão disponíveis. Os valores são de R$ 30 (inteira), R$ 20 (social) e R$ 15 (meia-entrada). As partidas em casa serão disputadas no ginásio do Sport, que conta com capacidade reduzida, fator que torna a quantidade de bilhetes limitada.

Elenco 2025/2026

A temporada contará com um grupo mesclado entre veteranas, jovens talentos e reforços de diferentes regiões do país.

Entre as novidades estão:

Thuanny

Posição: Líbero | Número: 3

Nascimento: 05/11/2003 | Altura: 1,67 m

Clube anterior: Uninassau

Natural: Recife-PE

Redes sociais: @Thu.Yasmim

Clubes: RD, Sport, Uninassau, Copergás Uninassau, Recife Vôlei

Camila Leite

Posição: Central | Número: 7

Altura: 1,81 m

Clube anterior: Brusque

Natural: Fortaleza-CE

Rede social: @CALALIMAC

Camilly

Posição: Ponteira | Número: 14

Altura: 1,83 m

Clube anterior: Realizar Inter

Natural: Rio de Janeiro-RJ

Rede social: @camilly_ctn

Sylvia

Posição: Ponteira | Número: 12

Altura: 1,80 m

Clube anterior: Castro Vôlei

Natural: Rio de Janeiro-RJ

Rede social: @sylviarcc

Maynara

Posição: Levantadora | Número: 5

Altura: 1,71 m

Clube anterior: Castro Vôlei

Natural: São Bernardo do Campo-SP

Rede social: @marossi12_

Mariana Lima

Posição: Central/Oposta | Número: 9

Altura: 1,80 m

Clube anterior: Central Vôlei

Natural: Santa Terezinha-PE

Rede social: @tmaryanna

Manu

Posição: Levantadora | Número: 2

Altura: 1,70 m

Clube anterior: Tijuca Tênis Clube

Natural: Rio de Janeiro-RJ

Rede social: @manu_silva_04

Nathalia Leandra

Posição: Ponteira | Número: 8

Altura: 1,80 m

Clube anterior: Uninassau

Natural: Recife-PE

Rede social: @nathalialeandra2

Bia Magnabosco

Posição: Oposta | Número: 10

Altura: 1,82 m

Clube anterior: FerVolley (Kosovo)

Natural: Uberaba-MG

Rede social: @biamagnabosco

Permaneceram da última temporada:

Maria Clara

Posição: Levantadora | Número: 4

Altura: 1,70 m

Clube anterior: Sport

Natural: Recife-PE

Rede social: @claracarvalhooo._

Rosana

Posição: Central | Número: 15

Nascimento: 28/08/2009 | Altura: 1,93 m

Clube anterior: Recife Vôlei

Natural: Recife-PE

Rede social: @Rosanaprysthon

Paloma Gissoni

Posição: Líbero | Número: 1

Altura: 1,67 m

Clube anterior: Recife Vôlei

Natural: Rio de Janeiro-RJ

Rede social: @palomagissoni

Subiram da base:

Gabriela

Posição: Ponteira | Número: 17

Altura: 1,72 m

Clube anterior: Sport

Natural: Recife-PE

Rede social: @gabifariaasc

Natália

Posição: Ponteira | Número: 16

Altura: 1,82 m

Clube anterior: Recife Vôlei (base)

Natural: Recife-PE

Rede social: @natimnobrega