Brasil bate Turquia, vai à 10ª vitória e permanece líder na Liga das Nações masculina de vôlei

Seleção Masculina de Volei (Maurício Val/FV e Imagem/CBV)

Com vaga garantida na fase final da Liga das Nações de vôlei, a seleção brasileira masculina venceu a Turquia por 3 sets a 1 (25/22, 26/24, 22/25 e 25/22) neste sábado, em Chiba, no Japão. Mesmo com rotação no elenco nesta partida, o time de Bernardinho conquistou a 10ª vitória e permanece líder da competição. Darlan Souza foi o maior pontuador do Brasil, com 28 pontos na partida.

Em um início de jogo equilibrado, a seleção brasileira fechou o primeiro set em 30 minutos, se aproveitando dos erros da Turquia, que contribuíram para a abertura de uma vantagem verde-amarela. Embora os turcos tenham conseguido reduzir a diferença em alguns momentos, o Brasil manteve o controle da parcial e retomou a dianteira nos momentos decisivos, fechando o set por 25 a 22.

O segundo set foi marcado por equilíbrio e ralis intensos do início ao fim. A Turquia começou mais organizada e chegou a abrir seis pontos de vantagem, forçando o Brasil a correr atrás do placar. Em um dos momentos mais disputados, um rali de 38 segundos terminou com ponto brasileiro, impulsionando a reação da equipe, que contou com dois aces de Chizoba. A seleção diminuiu a diferença, passou à frente, mas o set seguiu indefinido até os últimos lances. Mesmo com um set point a favor, os brasileiros viram a Turquia empatar novamente. Só então, após nova troca de pontos, o Brasil confirmou a vitória por 26 a 24, fechando a parcial.

No terceiro set, os adversários dominaram as ações e abriram 5 a 0 logo no início, aproveitando os diversos erros cometidos pelo Brasil, que teve dificuldades para reagir ao longo da parcial. Embora a seleção brasileira tenha conseguido diminuir a diferença em alguns momentos, não conseguiu retomar o controle do jogo. Os turcos mantiveram a vantagem com tranquilidade e fecharam o set em 25 a 22, após um erro de saque do Brasil.

No quarto set, o Brasil começou melhor e abriu vantagem logo nos primeiros pontos. A Turquia reagiu e chegou a empatar, mas a seleção brasileira retomou o controle da parcial, voltou a abrir frente no placar e passou a administrar o jogo com mais consistência. Com boa distribuição e maior regularidade nas ações, o time comandado por Bernardinho chegou ao match point e fechou a partida em 25 a 22, garantindo a vitória por 3 sets a 1

A seleção volta à quadra neste domingo, às 2h30 (de Brasília), para enfrentar a Alemanha.