Seleção masculina de vôlei bate Argentina e conquista 8ª vitória na Liga das Nações

Seleção Brasileira de Vôlei (Reprodução/Vôlei Brasil)

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina na madrugada desta quarta-feira, em Chiba, no Japão, em duelo válido pela terceira e última semana da Liga das Nações. A seleção mostrou força nos momentos decisivos e contou com atuações consistentes para fechar 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18. O resultado mantém a liderança brasileira na competição somando oito vitórias em nove jogos disputados.

Em um primeiro set equilibrado e de muita intensidade física, o Brasil levou a melhor e fechou a parcial em 25 a 21. A seleção brasileira conseguiu se destacar nos momentos decisivos, aproveitando os erros do adversário para abrir vantagem no placar. Mesmo com uma tentativa de reação no fim do set, os argentinos não conseguiram reverter. Honorato foi o principal destaque ofensivo da equipe brasileira, com cinco pontos, em um início de jogo marcado por ataques potentes e alto nível de disputa.

Já no segundo set, a Argentina começou em ritmo forte, se aproveitando de uma série de erros do Brasil para abrir vantagem no placar. Com bom volume de jogo e grande desempenho defensivo, os argentinos chegaram a encaixar dois aces seguidos e dominaram boa parte da parcial. No entanto, a equipe brasileira reagiu, encostou no placar e virou o jogo. O set foi decidido em mais um erro da Argentina no saque, levando o Brasil a fechar em 25 a 23

Com troca de pontos do início ao fim, o terceiro set foi o mais disputado da partida. A seleção brasileira chegou a ter um match point, mas desperdiçou a chance de encerrar o jogo. Os argentinos aproveitaram a instabilidade do adversário na reta final, virou o placar e fechou por 26 a 24.

Mesmo cometendo erros ao longo do quarto set, o Brasil conseguiu se manter à frente no placar, aproveitando a queda de rendimento da Argentina. A seleção brasileira retomou o controle das ações, abriu vantagem e chegou mais uma vez ao match point e finalizou a partida com 25 a 18.

Alan Souza foi o maior pontuador da partida foi com 20 pontos no total, 18 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

A seleção brasileira volta à quadra na sexta-feira, às 7h20 (de Brasília), para duelar com o anfitrião Japão.