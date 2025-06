Brasil vence China na Liga das Nações de vôlei e assume a liderança

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino ultrapassou a Polônia e alcançou a primeira colocação da Liga das Nações (Reprodução / volleyball world)

O Brasil venceu a China por 3 sets a 0, nesta quinta-feira (26/6), pela Liga das Nações de Vôlei. O time de Bernardinho entrou em quadra na vice-colocação da classificação, atrás somente da Polônia. Nos últimos 10 anos, os países se enfrentaram em seis oportunidades, sendo três vitórias para cada lado na década.

O primeiro set se encaminhava para uma vitória tranquila do Brasil. O time chegou a abrir 21 x 17, porém passou por uma sequência de três erros consecutivos e viu a China encostar no placar. Apesar disso, o ataque foi mais efetivo na parte final do set e fechou vitorioso por 25 x 22.

A equipe de Bernardinho manteve o bom desempenho da etapa inicial e fechou o segundo set com uma margem de nove pontos. Com destaque de Darlan e Lukas Bergmann, o Brasil fechou o segundo set com o placar de 25 x 19.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida, o ataque chinês conseguiu trabalhar melhor suas ofensivas, mas ainda pecavam para defender. Dessa vez com brilho de Alan e Honorato, a Seleção Brasileira fechou o terceiro set por 25 x 23.

