João Fonseca avalia que não está em condições ideais, encerra temporada e vai focar em 2027

Brasileiro previa ficar de fora da turnê asiática, mas retornar às atividades em outubro e novembro para defender seu título no torneio ATP 500 de Basileia e disputar o Masters 1000 de Paris

João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/ATP)

O tenista brasileiro João Fonseca encerrou sua temporada neste sábado (17) por considerar que não está em "condições ideais" para competir e informou que focará em seu retorno às quadras em 2027.

O jovem talento carioca anunciou, em 21 de setembro, uma pausa na carreira para se recuperar física e mentalmente, após enfrentar lesões ao longo do ano.

Fonseca, de 20 anos, previa ficar de fora da turnê asiática, mas retornar às atividades em outubro e novembro para defender seu título no torneio ATP 500 de Basileia e disputar o Masters 1000 de Paris.

"No entanto, em conjunto com a minha equipe, entendi que ainda não estou em condições ideais para competir no nível que gostaria e que não precisamos apressar a minha volta", disse o tenista em um vídeo no Instagram.

"Assim, decidimos priorizar a recuperação e focar no planejamento para 2027", acrescentou.

Fonseca, número 29 do ranking mundial, competiu pela última vez em 18 de setembro, ajudando o Brasil a avançar para as eliminatórias das Finais da Copa Davis de 2027.

Foi o seu retorno às quadras após perder o US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado entre agosto e setembro em Nova York, devido a um desconforto abdominal.

Apesar dos problemas físicos recorrentes, João Fonseca teve momentos de destaque na temporada, como a vitória sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros, torneio no qual chegou às quartas de final. Ele também alcançou a terceira rodada em Wimbledon.

"Obrigado pelo carinho e pela torcida de sempre ao longo de todo o ano. Nos vemos em breve, em quadra", concluiu o jovem tenista.