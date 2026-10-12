Alcaraz é eliminado em Xangai; Zverev garante terminar ano como número 1 do mundo

Zverev será o jogador mais velho a terminar como número 1 pela primeira vez

Alexander Zverev, tenista alemão ( Hector RETAMAL / AFP)

Carlos Alcaraz foi eliminado nesta segunda-feira (12) na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai, torneio no qual nunca passou das quartas de final nas três edições que disputou. Essa derrota garante ao alemão Alexander Zverev terminar o ano como número 1 do mundo.

Com a ausência do italiano Jannik Sinner pelo restante da temporada, era uma questão de tempo até que Zverev alcançasse o topo do tênis mundial, mas, com a derrota de Alcaraz (número 3), isso já é oficial: Zverev se tornará o primeiro alemão a encerrar uma temporada como número 1.

No entanto, ele ainda terá que esperar um pouco, já que a data mais próxima em que poderá concretizar o feito é 2 de novembro, dia em que começa o Masters 1000 de Paris.

"Foi uma temporada fantástica para mim, com vitórias em Paris e Nova York. Saber que terminarei o ano no topo do ranking é um sonho realizado", disse Zverev ao site da ATP.



O mais veterano

Zverev será o jogador mais velho a terminar como número 1 pela primeira vez: quando o ranking de fim de ano for publicado (em 23 de novembro), Zverev terá 29 anos e 217 dias, três dias a mais do que Andre Agassi em 1999 (29 anos e 214 dias) e 20 dias a mais do que Andy Murray em 2016 (29 anos e 197 dias).

Essa situação foi confirmada com a derrota de Alcaraz nesta segunda-feira; ele perdeu para o belga Zizou Bergs (39º do ranking) por 7-5 e 7-6 (7/4).

Alcaraz, que ficou quatro meses fora das competições nesta temporada devido a uma lesão no punho, mantém sua complicada relação com o torneio de Xangai, no qual nunca passou das quartas de final.

Essa derrota encerra uma sequência de onze vitórias consecutivas iniciada após a eliminação nas quartas de final do US Open — diante do americano Ben Shelton —, torneio em que ele havia retornado às competições depois de se lesionar em abril, em Barcelona.

"Hoje não foi um bom dia para mim. Não me senti bem. Nos momentos importantes não joguei bem, embora ele também tenha tido um pouco de sorte nesses momentos", resumiu Alcaraz.

O espanhol de 23 anos venceu, na semana passada, o torneio ATP 500 de Tóquio.

Para Bergs (27 anos), essa é a maior vitória de sua carreira até o momento e a primeira contra uma das estrelas do circuito.

"Viver este momento é um alívio para mim. Agora sinto que posso vencer essas partidas. Não apenas entrar em quadra para jogar contra eles, mas derrotá-los", declarou após a vitória.

A partida foi muito equilibrada, mas o belga jogou melhor os pontos decisivos, como no 11º game do primeiro set, quando quebrou o serviço do espanhol e, no game seguinte, fechou o set, embora tenha precisado de quatro chances para encerrar a parcial.

Jódar se aproxima do ATP Finals

O belga só pareceu sentir a pressão quando sacou no 12º game do segundo set, logo após quebrar o serviço de Alcaraz, para fechar a partida, mas o espanhol reagiu e forçou o tie-break.

No entanto, Bergs manteve a calma para vencer o game decisivo e garantir a vaga na quarta rodada, após pouco mais de duas horas de jogo.

Ao contrário de Alcaraz, o outro espanhol que jogou nesta segunda-feira, o jovem Rafael Jódar, conseguiu avançar e estará nas oitavas de final, onde enfrentará o holandês Botic van de Zandschulp.

Jódar, que luta por uma vaga no ATP Finals de fim de temporada, superou um rival direto, o tcheco Jiri Lehecka, por 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4.

Em sua primeira temporada como profissional, o tenista de 19 anos se torna o mais jovem a alcançar as oitavas de final em cinco torneios Masters 1000 desde Novak Djokovic, em 2007.

O tenista de Madri precisa chegar às semifinais em Xangai para manter chances matemáticas de disputar o torneio dos melhores da temporada.

Em sua primeira partida desde que foi desclassificado em Pequim por acertar acidentalmente uma bolada em um espectador, o russo Daniil Medvedev (nº 6) também avançou às oitavas, assim como o grego Stefanos Tsitsipas, que derrotou um cabeça de chave, o americano Taylor Fritz (nº 12).