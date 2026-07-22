Fernando de Noronha realiza o 1º Noronha Open de Tênis

Fernando de Noronha (Divulgação)

O arquipélago de Fernando de Noronha se prepara para sediar um marco histórico no esporte e no turismo local. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, será realizada a primeira edição do Noronha Open de Tênis. O evento é fruto de uma parceria estratégica entre a GMG Premiere — grupo que expandiu sua atuação para o mercado de hospitalidade de alto padrão com a abertura de sua primeira pousada na ilha, a Village Premiere — e a Associação de Muro Alto (AMA), instituição com ampla expertise e realizadora, há uma década, do tradicional AMA Open de Tênis, no litoral Sul de Pernambuco.

O torneio insere a ilha no circuito de destinos que combinam o potencial natural e o turismo esportivo de alto valor agregado. "A realização deste torneio é um marco absoluto para Fernando de Noronha. Estamos trazendo uma experiência esportiva inédita para a ilha, inaugurando uma nova modalidade competitiva em um dos cenários mais icônicos do mundo", destaca Beatriz Guerra, diretora de marketing da GMG Premiere. "Esse ineditismo reforça o nosso compromisso em conectar o turismo de experiência, o esporte e o desenvolvimento da região de forma inovadora e sustentável."Ao unir forças com a AMA, a GMG Premiere busca promover o intercâmbio esportivo e atrair entusiastas da modalidade de diferentes partes do País para o cenário noronhense. O torneio promete abrir precedentes para que novos eventos esportivos encontrem espaço na agenda do arquipélago, fomentando a economia local e a visibilidade do turismo pernambucano.

Serviço

Evento: 1º Noronha Open de Tênis

Data: De 30 de julho a 2 de agosto de 2026

Realização: GMG Premiere (Pousada Village Premiere) e Associação de Muro Alto (AMA)

Local: Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (EREM-AFN)