Fernando de Noronha realiza o 1º Noronha Open de Tênis
Evento inédito, que ocorre entre 30 de julho e 2 de agosto, insere oficialmente a modalidade no calendário esportivo e turístico do arquipélago
Publicado: 22/07/2026 às 12:19
Fernando de Noronha (Divulgação)
O arquipélago de Fernando de Noronha se prepara para sediar um marco histórico no esporte e no turismo local. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, será realizada a primeira edição do Noronha Open de Tênis. O evento é fruto de uma parceria estratégica entre a GMG Premiere — grupo que expandiu sua atuação para o mercado de hospitalidade de alto padrão com a abertura de sua primeira pousada na ilha, a Village Premiere — e a Associação de Muro Alto (AMA), instituição com ampla expertise e realizadora, há uma década, do tradicional AMA Open de Tênis, no litoral Sul de Pernambuco.
Ao unir forças com a AMA, a GMG Premiere busca promover o intercâmbio esportivo e atrair entusiastas da modalidade de diferentes partes do País para o cenário noronhense. O torneio promete abrir precedentes para que novos eventos esportivos encontrem espaço na agenda do arquipélago, fomentando a economia local e a visibilidade do turismo pernambucano.
Serviço
Evento: 1º Noronha Open de Tênis
Data: De 30 de julho a 2 de agosto de 2026
Realização: GMG Premiere (Pousada Village Premiere) e Associação de Muro Alto (AMA)
Local: Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (EREM-AFN)