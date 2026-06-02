João Fonseca perde para Jakub Mensik e se despede de Roland Garros nas quartas de final

Primeiro brasileiro nas quartas de Roland Garros desde Guga, em 2004, Fonseca encerra campanha após eliminar Djokovic e Ruud

João Fonseca, tenista brasileiro (Thomas SAMSON / AFP)

A histórica campanha de João Fonseca em Roland Garros chegou ao fim nesta terça-feira (2). Em sua primeira participação nas quartas de final de um Grand Slam, o brasileiro de 19 anos foi superado pelo tcheco Jakub Mensik por 3 sets a 0, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris, e se despediu do torneio francês após a melhor campanha de sua carreira.

Com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7-2), Mensik confirmou o favoritismo construído ao longo da competição e garantiu vaga inédita na semifinal de Roland Garros, onde enfrentará o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo.

Apesar da eliminação, Fonseca deixa Paris em alta. O carioca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final de Roland Garros desde Gustavo Kuerten, em 2004, e esteve novamente acompanhado por Guga nas arquibancadas da Philippe-Chatrier. O tricampeão do torneio voltou a prestigiar o jovem tenista, que vem sendo apontado como uma das principais promessas da nova geração do circuito.

Para chegar às quartas de final, o brasileiro superou o francês Luka Pavlovic na estreia, virou uma partida dramática contra o croata Dino Prizmic, eliminou o sérvio Novak Djokovic e derrotou o norueguês Casper Ruud, um dos especialistas em saibro do circuito.

O JOGO

O duelo começou equilibrado, com João confirmando o primeiro game sem perder pontos. Mensik, porém, mostrou solidez desde os momentos iniciais. Após trocar confirmações de saque com o brasileiro, o tcheco conseguiu uma quebra no quinto game e passou a administrar a vantagem.

João ainda tentou reagir e salvou um break point importante, mas Mensik manteve a consistência no serviço e fechou a parcial em 6/4.

No segundo set, Fonseca voltou melhor e iniciou confirmando seu saque sem dificuldades. O equilíbrio permaneceu até o quinto game, quando o brasileiro sofreu uma queda de rendimento após abrir vantagem no placar do game.

Mensik aproveitou os erros não forçados do rival, conquistou a quebra e assumiu o controle da parcial. Seguro nos momentos decisivos, o tcheco confirmou seus serviços e fechou o set por 6/3, abrindo dois sets de vantagem.

Precisando repetir a virada histórica construída diante de Novak Djokovic nas oitavas de final, João mostrou poder de reação na terceira parcial. O brasileiro conseguiu uma quebra logo no início, abriu vantagem e chegou a controlar parte do set.

Mensik, no entanto, voltou a demonstrar maturidade e poder de decisão. Após salvar diversas oportunidades de quebra, o tcheco devolveu a quebra no décimo game e levou a disputa para o tie-break.

No desempate, Mensik foi dominante. Com dois minibreaks e aproveitando melhor os momentos decisivos, fechou o tie-break e confirmou a vitória por 3 sets a 0.