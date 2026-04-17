Tênis
ATP de Munique

João Fonseca resiste, mas cai para Ben Shelton nas quartas em Munique

Com parciais de 3/6, 6/3 e 3/6, João Fonseca encerra sua campanha em Munique. Veja como foi o desempenho do tenista diante de seu quarto adversário Top 10 na temporada

Correio Braziliense

Publicado: 17/04/2026 às 13:34

João Fonseca, tenista brasileiro/AFP

Em mais um jogo de resistência, João Fonseca encarou o número 6 do mundo Ben Shelton nesta sexta-feira nas quartas de final do ATP de Munique, na Alemanha, mas não resistiu ao estadunidense. Derrotado por 2 sets a 1, o brasileiro está eliminado no saibro bávaro.

Assim como nas partidas contra o espanhol Carlos Alcaraz (1º), o ilaliano Jannik Sinner (2º) e o alemão Alexander Zverev (3º), João Fonseca mostrou força em dois sets, mas deixou o rendimento cair no terceiro e não suportou a força dos adversários em mais um aprendizado na carreira do jovem tenista brasileiro de 19 anos em nova queda diante de um top 10.

A partida durou 1h49 na quadra principal. O estadunidense impôs o saque, dificultou as devoluções do brasileiro, quebrou saque e impôs 6/3 no primeiro set. João Fonseca reagiu no segundo e forçou o tira-teima vencendo o segundo pelo mesmo placar de 6/3.

Levando ao limite nas parciais anteriores, João Fonseca perdeu a intensidade no terceiro set. Sofreu quebras e permitiu ao estadunidense tomar conta do set até o match point por 6/3 em Munique. Ben Shelton disputará as semifinais neste sábado em solo germânico.

“O João Fonseca é um cara elétrico. Que privilégio dividir a quadra com ele. Foi divertido enfrentá-lo no saibro em um jogo duro. Espero ter sucesso nas semifinais”, disse Ben Shelton na quadra em entrevista aos organizadores do ATP 500 de Munique.

 

