João Fonseca supera Alejandro Tabilo e avança às oitavas do ATP 500 de Munique

João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/ATP)

Mostrando que continua em boa forma, João Fonseca (35º do ranking) superou Alejandro Tabilo (45º) nesta terça-feira, 14, e estreou com vitória no ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro demonstrou superioridade técnica e protagonismo em momentos decisivos da partida para vencer o chileno, seu algoz no ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/3.

Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para a próxima quarta-feira, ainda sem horário definido.

O frio de nove graus em Munique não impediu os tenistas de protagonizarem um confronto equilibrado logo no primeiro set. Tabilo começou melhor e confirmou break point após Fonseca cometer dupla falta. O carioca devolveu bem no serviço do rival e empatou em 2/2 após rally que animou o público.

Durante o primeiro set, um torcedor roubou a cena ao pedir para Fonseca fechar logo a parcial porque estava muito frio. O brasileiro continuou melhor e deslanchou após a partida ir para tie-break, vencendo o game de desempate por 7/1 e abrindo vantagem no placar.

Apesar do revés no set inicial, Tabilo não esmoreceu e demonstrou resistência. O chileno encaixou bem os saques no início da parcial, mas Fonseca teve habilidade para vencer pontos na rede e no smash e deixou o rival em maus lençóis.

Tabilo precisou se desdobrar para "sair das cordas" e ainda chegou a salvar três break points, mas o chileno cometeu erros na devolução e Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou a parcial em 6/3 com um ótimo voleio.