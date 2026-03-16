João Fonseca e Bia Haddad caem no ranking, mas têm boa chance de recuperar posições em Miami
João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000
Publicado: 16/03/2026 às 14:39
Joao Fonseca, tenista brasileiro (Clive Brunskill/ Getty Images via AFP)
A divulgação dos rankings da ATP e WTA nesta segunda-feira confirmou as quedas no ranking de João Fonseca e Bia Haddad. O jovem tenista de 19 anos despencou quatro posições e foi para 39º lugar, enquanto a tenista sai da 67ª para 69ª colocação.
João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, mas defendia a conquista dO Challenger de Phoenix, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000. Eles chegam ao Masters 1000 de Miami com possibilidade real de voltarem a ganhar posições no ranking, já que a tenista não defende nenhum ponto e o prodígio tem somente 50 somados em 2025.
Bia Haddad, mesmo sem ganhar nenhuma estreia na temporada, tem um jogo não tão complicado e no qual pode desencantar. Ela estreia em Miami em duelo inédito com a turca Zeynep Sonmez, 83ª no ranking da WTA. A partida deve ocorrer nesta terça-feira.
João Fonseca vem embalado no circuito pelas grandes vitórias em Indian Wells e a batalha em dois tie-breaks na eliminação diante do campeão Jannik Sinner. Mesmo não figurando entre os 32 cabeças de chave, o brasileiro dificilmente não ganhará ao menos um jogo, o que já lhe renderá pontos.
Foram poucas as trocas no Top 10 do ranking masculino. O canadense Félix Auger-Aliassime subiu para o oitavo posto e o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Indian Wells, agora é o 10º. Sinner reduziu um pouco da ainda cômoda vantagem de Carlos Alcaraz.
No feminino, a vice-campeão Elena Rybakina superou Iga Swiatek e agora é a segunda colocada, enquanto Aryna Sabalenka sobra na frente. Bia Haddad foi superada por Oleksandra Oliynykova e pela britânica Talia Gibson, que escalou o ranking, subindo 44 posições e agora aparecendo na 68ª colocação.
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CONFIRA OS MELHORES COLOCADOS NO RANKING DA ATP:
1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.550 pontos
2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.400
3º - Novak Djokovic (SER) - 5.370
4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.905
5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.365
6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.185
7º - Taylor Fritz (EUA) - 4.170
8º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.000
9º - Ben Shelton (EUA) - 3.860
10º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.610
39º - João Fonseca (BRA) - 1.135
211º - João Lucas Reis (BRA) - 281
237º - Thiago Wild (BRA) - 232
240º - Felipe Meligeni (BRA) - 229
241º - Pedro Boscardin (BRA) - 229
242º - Thiago Monteiro (BRA) - 228
284º - Gustavo Heide (BRA) - 181
291º - Igor Marcondes (BRA) - 179
CONFIRA AS MELHORES COLOCADAS NO RANKING DA ATP:
1ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 11.025 pontos
2ª - Ele Rybakina (CAS) - 7.783
3ª - Iga Swiatek (POL) - 7.413
4ª - Coco Gauff (EUA) - 6.748
5ª - Jéssica Pegula (EUA) - 6.678
6ª - Amanda Anisimova (EUA) - 6.180
7ª - Jasmine Paolini (ITA) - 4.232
8ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.020
9ª - Vitória Mkobo (CAN) - 3.351
10ª - Mirra Andreeva (RUS) - 3.066
39ª - Bia Haddad (BRA) - 942
210ª - Laura Pigossi (BRA) - 340
257ª - Carolina Alvez (BRA) - 269