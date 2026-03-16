João Fonseca e Bia Haddad caem no ranking, mas têm boa chance de recuperar posições em Miami

João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000

Joao Fonseca, tenista brasileiro (Clive Brunskill/ Getty Images via AFP)

A divulgação dos rankings da ATP e WTA nesta segunda-feira confirmou as quedas no ranking de João Fonseca e Bia Haddad. O jovem tenista de 19 anos despencou quatro posições e foi para 39º lugar, enquanto a tenista sai da 67ª para 69ª colocação.

João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, mas defendia a conquista dO Challenger de Phoenix, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000. Eles chegam ao Masters 1000 de Miami com possibilidade real de voltarem a ganhar posições no ranking, já que a tenista não defende nenhum ponto e o prodígio tem somente 50 somados em 2025.

Bia Haddad, mesmo sem ganhar nenhuma estreia na temporada, tem um jogo não tão complicado e no qual pode desencantar. Ela estreia em Miami em duelo inédito com a turca Zeynep Sonmez, 83ª no ranking da WTA. A partida deve ocorrer nesta terça-feira.

João Fonseca vem embalado no circuito pelas grandes vitórias em Indian Wells e a batalha em dois tie-breaks na eliminação diante do campeão Jannik Sinner. Mesmo não figurando entre os 32 cabeças de chave, o brasileiro dificilmente não ganhará ao menos um jogo, o que já lhe renderá pontos.

Foram poucas as trocas no Top 10 do ranking masculino. O canadense Félix Auger-Aliassime subiu para o oitavo posto e o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em Indian Wells, agora é o 10º. Sinner reduziu um pouco da ainda cômoda vantagem de Carlos Alcaraz.

No feminino, a vice-campeão Elena Rybakina superou Iga Swiatek e agora é a segunda colocada, enquanto Aryna Sabalenka sobra na frente. Bia Haddad foi superada por Oleksandra Oliynykova e pela britânica Talia Gibson, que escalou o ranking, subindo 44 posições e agora aparecendo na 68ª colocação.



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CONFIRA OS MELHORES COLOCADOS NO RANKING DA ATP:

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 13.550 pontos

2º - Jannik Sinner (ITA) - 11.400

3º - Novak Djokovic (SER) - 5.370

4º - Alexander Zverev (ALE) - 4.905

5º - Lorenzo Musetti (ITA) - 4.365

6º - Alex de Minaur (AUS) - 4.185

7º - Taylor Fritz (EUA) - 4.170

8º - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.000

9º - Ben Shelton (EUA) - 3.860

10º - Daniil Medvedev (RUS) - 3.610

39º - João Fonseca (BRA) - 1.135

211º - João Lucas Reis (BRA) - 281

237º - Thiago Wild (BRA) - 232

240º - Felipe Meligeni (BRA) - 229

241º - Pedro Boscardin (BRA) - 229

242º - Thiago Monteiro (BRA) - 228

284º - Gustavo Heide (BRA) - 181

291º - Igor Marcondes (BRA) - 179

CONFIRA AS MELHORES COLOCADAS NO RANKING DA ATP:

1ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 11.025 pontos

2ª - Ele Rybakina (CAS) - 7.783

3ª - Iga Swiatek (POL) - 7.413

4ª - Coco Gauff (EUA) - 6.748

5ª - Jéssica Pegula (EUA) - 6.678

6ª - Amanda Anisimova (EUA) - 6.180

7ª - Jasmine Paolini (ITA) - 4.232

8ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.020

9ª - Vitória Mkobo (CAN) - 3.351

10ª - Mirra Andreeva (RUS) - 3.066

39ª - Bia Haddad (BRA) - 942

210ª - Laura Pigossi (BRA) - 340

257ª - Carolina Alvez (BRA) - 269