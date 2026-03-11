João Fonseca mostra alto nível contra Sinner, mas é eliminado em Indian Wells

Joao Fonseca, tenista brasileiro ( CLIVE BRUNSKILL/ Getty Images via AFP)

João Fonseca fez um bom jogo contra o italiano Jannik Sinner, tenista número 2 do mundo, nesta terça-feira, mais saiu de quadra derrotado nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Apesar de um ótimo início, uma aula de saques e de ter mostrado força mental para reagir, o carioca de 19 anos perdeu por 2 sets a 0, parciais de 6/7 (6/8) e 6/7 (4/7).

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Veja também: João Fonseca vence Tommy Paul por 2 sets a 0 e avança às oitavas em Indian Wells

Nas quartas de final, Sinner enfrenta Learner Tien, americano contemporâneo de Fonseca que eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, ao vencê-lo por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/4).

Fonseca começou a partida em ótimo ritmo e confirmou o serviço de forma muito rápida, sem perder um ponto sequer. Mostrava muita consistência nos saques e foi inteligente ao utilizar variações, entre fechados e abertos de muito efeito, que davam imprevisibilidade ao seu jogo.

Até o sétimo game, não havia desperdiçado nenhum primeiro saque. Teve mais dificuldades à essa altura para confirmar o serviço, porém salvou um break point e fechou com um ace para se livrar da quebra. O nono game também foi de dificuldades. Sinner flutuava mais na quadra e obrigava Fonseca a salvar mais um ponto para não ser quebrado, missão que o brasileiro conseguiu concluir.

Sem nenhuma quebra até o fim, inclusive no último serviço de Sinner, em que ele não perdeu o foco mesmo após breve discussão com um torcedor que o incomodava, foi necessária a disputa do tie-break. Consistente, Fonseca abriu 4 a 2 com uma direita no fundo da quadra e ampliou para 5 a 2. Chegou a manter a diferença de três pontos em 6 a 3, mas permitiu e acabou derrotado por 8 a 6.

O segundo set se iniciou de forma parecia ao primeiro, com os dois tenistas muito sólidos no saque e dando poucas brechas para possíveis quebras. Sinner complicou as coisas para Fonseca no quinto game. O carioca chegou a salvar um break point em grande estilo, mas não evitou a quebra e deixou que o italiano construísse vantagem de 4/2.

Por mais desvantajosa que a situação tenha ficado, o brasileiro foi persistente e mostrou força mental para voltar ao jogo. Vibrante, recebeu apoio da torcida para devolver a quebra no nono game e deixar a parcial em 5/4. Chegou ao último serviço precisando confirmar para levar a partida ao tie break e conseguiu, fechando o game com um ace.

Muito agressivo no desempate, deu trabalho ao adversário, que isolou a bola no ponto que deu a quebra o brasileiro. Logo depois, contudo, perdeu a vantagem de 3 a 2 ao também ser quebrado. Sofreu a virada por 5 a 4 e não conseguiu voltar à frente do placar, até Sinner fechar em 7/4.