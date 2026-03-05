João Fonseca vence belga na estreia em Indian Wells e enfrenta russo em busca de revanche

Agora, o jovem tenista carioca de 19 anos enfrenta o russo Karen Khachanov, o 16º melhor do mundo

Joao Fonseca, tenista brasileiro (MAURO PIMENTEL / AFP)

O brasileiro João Fonseca, atual 35º do ranking da ATP, superou o belga Raphael Collignon (77º) em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, na madrugada desta quinta-feira, 5.

Eles protagonizaram uma disputa acirrada, marcada por oscilações de desempenho e dores no pé direito do belga, que foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h42min de partida.

Agora, o jovem tenista carioca de 19 anos enfrenta o russo Karen Khachanov, o 16º melhor do mundo, que eliminou o brasileiro no Masters de Paris no final do ano passado.

Apesar da vitória de Fonseca no primeiro set no tie-break após 1h02min de disputa, a partida foi bastante equilibrada. A parcial de abertura do confronto teve quatro quebras de serviço, com dois momentos de perda de saque para cada tenista.

Fonseca confirmou quatro games de serviço e Collignon cinco, o que levou a decisão para o desempate. Sete dos 12 games disputados chegaram à pontuação de 40-40, exigindo a disputa de vantagens para a definição dos vencedores em cada parcial.

Diferente da primeira parcial, o segundo set foi definido por uma única quebra de serviço, que foi conquistada por Fonseca no terceiro game. Collignon precisou passar por atendimento médico por dores em seu pé direito após o breakpoint de João.

O brasileiro dominou o segundo set confirmando todos os seus games de saque, buscando a vantagem em apenas dois deles. Ele confirmou a vitória com um game de serviço perfeito, sem ceder pontos a Collignon no último ciclo da partida.



