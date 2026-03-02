João Fonseca supera gigante Openka, ganha torneio exibição em Las Vegas e embolsa US$ 1 milhão
O torneio teve apenas oito tenistas
Publicado: 02/03/2026 às 08:53
Joao Fonseca, tenista brasileiro ( CHRIS UNGER/ Getty Images via AFP)
O brasileiro João Fonseca foi o grande campeão do MGM Slam, torneio de exibição disputado por oito tenistas nos Estados Unidos. Apesar de ser apenas um preparatório para Indian Wells, com oito representantes, o campeonato disputado em Las Vegas tinha como atrativo uma premiação alta de US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões).
O torneio de exibição teve um formado diferente, com a classificatória em confrontos de um set, estilo tie-break, com 10 pontos. E o brasileiro largou bem, fazendo 10 a 6 no francês Gael Monfils na primeira partida.
O rival do segundo duelo, pelas semifinais, foi o casaque Alexander Bublik, derrotado com facilidade pelo brasileiro por 10 a 3. O irreverente europeu isolou a última bola da partida, aparentando estar irritado, mas abraçou João Fonseca de forma respeitosa e com sorriso no rosto.
Na decisão, em melhor de três, Openka largou bem e abriu logo 4 a 1. Mas João não se intimidou e logo empatou em 5 a 5. No fim, fechou por 10 a 6. O tenista local empatou com 10 a 7 na parcial seguinte, mas a noite era do brasileiro, que se impôs no set decisivo e fechou por 10 a 5.