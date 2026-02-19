Luisa Stefani e Dabrowski salvam três match points e vão à semifinal do WTA 1000 de Dubai

O desafio desta sexta-feira (20), por vaga na decisão, será diante da dupla formada pela sérvia Aleksandra Krunic e a casaque Anna Danilina

Luisa Stefani e Gabriela Dobrowski (Jimmie48/WTA)

A 10ª vitória da parceria entre a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski teve tons dramáticos nesta quinta-feira (19) e foi alcançada em um super tie-break bastante equilibrado, no qual elas tiveram de salvar três match points para avançar à semifinal do WTA 1000 de Dubai.

Quinta cabeças de chave, brasileira e canadense entraram como favoritas diante da mexicana Giuliana Olmos e da norte-americana Jessica Pegula e foram logo abrindo 6 a 2 no primeiro set, passando impressão de triunfo tranquilo.

Ocorre que as oponentes reagiram na parcial seguinte, repleta de quebras de serviços. Mexicana e norte-americana largaram atrás, com 2 a 0, mas buscaram uma impressionante virada, saindo de 2 a 3 para 5 a 3. As favoritas aproveitaram o break e reduziram a desvantagem. No saque para empatar, porém, foram novamente quebradas e permitiram o empate com 6 s 4.

A definição, então, foi ao super tie-break de 10 pontos. E bem disputado, com a primeira chance de vitória com 9 a 8 para Olmos e Pegula. Ainda desperdiçaram oportunidades com 11 a 10 e 12 a 11 (a primeira com o serviço). Levaram três pontos seguidos e viram Stefani e Dabrowski comemorarem.

O desafio desta sexta-feira, por vaga na decisão, será diante da dupla 4 em Dubai, formada pela sérvia Aleksandra Krunic e a casaque Anna Danilina, algozes de Lyudmyla Kichenok, da Ucrânia, e Desirae Krawcsyk, dos Estados Unidos, também em três sets, parciais de 6/1, 4/6 e 10/6.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

