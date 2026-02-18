Fonseca se vê preparado para colocar físico à prova em rodada dupla no Rio Open: "Problema bom"

João Fonseca, tenista brasileiro (Martin KEEP / AFP)

Por Bruno Accorsi

Classificado para a semifinal de duplas do Rio Open, ao lado de Marcelo Melo, após vitória em sets diretos sobre os argentinos Andrés Molteni e Máximo González, João Fonseca deve encarar rodada dupla nos próximos dias, caso avance também em simples. Ele joga na quinta-feira, contra o peruano Ignacio Buse Se passar, pode jogar simples e duplas na sexta, situação que colocará seu físico à prova.

"Eu penso muito, de uma forma simples... quero chegar lá, fazer rodadas duplas. Se tiver esse problema, é um problema bom. Eu penso jogo a jogo. Amanhã é simples, e depois provavelmente vai ter rodada dupla. É dia após dia. É dormir com a mentalidade do jogo de simples, não vale ficar pensando muito. Se tudo der certo, vamos estar nas duas finais e erguer as duas taças", disse depois de desbancar a dupla argentina.

Quando chegou ao ATP 250 de Buenos Aires, no qual foi eliminado na primeira rodada, cerca de duas semanas atrás, ele disse que havia recuperado sua melhor forma física. Ao longo de janeiro, e teve problemas causados por uma lesão na lombar e enfrentou dificuldades para ganhar ritmo.

A parceria com Melo é uma novidade. Formada para a disputa do Rio Open, tem dado muito certo e pode levar os dois tenistas a objetivos diferentes. Especialista em duplas, o veterano de 42 anos pode ser bicampeão do torneio, o qual venceu em 2025 ao lado de Rafael Matos. Para o jovem de 19, a oportunidade é de vencer o primeiro título em duplas.

"Para mim é especial sempre estar jogando o Rio Open. O entrosamento que a gente tem vem de fora da quadra. A gente consegue transmitir isso para dentro da quadra. Muita coisa acabou se alinhando para a gente jogar essa dupla. Poder compartilhar a quadra com alguém especial em um torneio especial, tudo flui, a osmose flui", comentou Melo.

