Rio Open: João Fonseca avança no simples e nas duplas; pernambucano João Lucas é eliminado

João Fonseca entra em quadra nesta quarta-feira (18), pela chave de simples, e na quinta-feira (19), pela disputa de duplas

Joao Fonseca, tenista brasileiro (MAURO PIMENTEL / AFP)

Na última segunda-feira (16), teve início a disputa na chave principal do Rio Open. O torneio conta com a presença de João Fonseca que está nas oitavas de final individual e nas quartas na categoria de duplas, enquanto o pernambucano João Lucas deu adeus à competição.

João Fonseca se classificou para as oitavas de final na última terça-feira (17), ao vencer Thiago Monteiro por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/1. Agora, João, o único brasileiro classificado para as oitavas, enfrenta o peruano Ignacio Buse, na próxima quinta-feira (19), às 16h30.

Em uma possível classificação para as quartas de final, João Fonseca enfrenta o vencedor do duelo entre o italiano Matteo Berrettini e o sérvio Dusan Lajovic. Os confrontos acontecem de forma simultânea.

Já o pernambucano João Lucas Reis, de 25 anos, que vem de sua melhor temporada no ano passado, também fez uma partida muito competitiva, mas perdeu por 2 sets a 0 para o alemão Yannick Hanfmann, com parciais de 7/6 e 6/4.

DUPLAS

Além da sua participação individual, João Fonseca segue na disputa do torneio de duplas, junto ao mineiro Marcelo Melo. A dupla estreou na segunda-feira (16), quando venceu Andrea Pellegrino (Itália) e Román Andrés Burruchaga (Argentina) por 2 sets a 0.

Agora, os brasileiros enfrentam os argentinos Andrés Molteni e Máximo González pelas quartas de final. O duelo acontece nesta quarta-feira (18), às 16h30, com transmissão do Sportv (TV fechada).