Bia Haddad é arrasada por indonésia após herdar vaga na chave do WTA de Doha por desistências

Bia Haddad, tenista brasileira (Jimmie48 / WTA)

Bia Haddad não aproveitou a chance de entrar na chave principal do WTA 1000 de Doha após série de desistências e acabou eliminada logo na estreia. A brasileira se despediu de maneira arrasadora, levando 6/0 e 6/1 da indonésia Janice Tjen, 47ª colocada do ranking mundial, em somente 54 minutos.

Ano passado, Bia Haddad avançou até as quartas de final do WTA 1000, o que significa que perderá importantes pontos na ranking. Depois de passar alguns meses fora do circuito para cuidar da saúde mental, a brasileira desencantou no primeiro jogo do qualificatório em Doha.

Porém, não se sustentou, sendo derrubada na definição da vaga na chave principal, com duplo 6/4 diante da russa Anastasia Zakharova. Acabou dando sorte e conquistando vaga como lucky loser.

Só não imaginava encarar uma Janice Tjen inspirada. Com 80% de aproveitamento no primeiro set e massacrando o serviço da brasileira, a tenista indonésia precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem com um pneu.

O jogo de uma tenista apenas seguiu no começo da segundo parcial e, com sua quarta quebra, Tjen foi logo abrindo 8 a 0. A brasileira até tentou ameaçar o serviço no terceiro game, igualando em 40. Mas não teve forças diante de uma adversária melhor preparada fisicamente e viu a desvantagem aumentar para 3 a 0.

O primeiro ponto verde e amarelo veio somente no décimo game. Enfim, em um saque tranquilo. A brasileira até se animou quando abriu 0 a 30 em tentativa de devolver a quebra. Não obteve êxito

Desperdiçou a chance e nada mais fez na partida. A indonésia quebrou o saque da brasileira pela segunda vez na parcial e serviu para fechar por 6 a 1 no primeiro match point. São cinco derrotas em seis jogos de Bia Haddad em 2026.

