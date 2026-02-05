João Fonseca espera superar decepção do Aberto da Austrália no ATP de Buenos Aires e no Rio Open

Tenista brasileiro João Fonseca ( MAURO PIMENTEL / AFP)

O tenista brasileiro João Fonseca declarou nesta quinta-feira (5) que está 100% fisicamente para disputar o ATP 250 de Buenos Aires e o Rio Open, após a lesão nas costas que o afetou no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália.

João, de 19 anos e número 34 no ranking da ATP, defenderá o título do torneio na capital argentina, que será disputado de 9 a 15 de fevereiro. Depois, jogará o Rio Open entre os dias 16 e 22.

"Tenho feitos bons treinos, estou bem preparado, 100% e confiante para os próximos dois torneios", disse o jovem tenista em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, após um treinamento aberto.

As dores nas costas complicaram o início de temporada para João, que teve que desistir dos ATP 250 de Brisbane e de Adelaide para se concentrar em chegar bem ao Aberto da Austrália.

Em Melbourne, no entanto, ele foi eliminado na primeira rodada pelo americano Eliot Spizzirri (N.85), com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2.

João disse que quer "pensar grande" em 2026, apesar do início difícil, após a ótima temporada de 2025, a qual começou como número 145 do mundo e chegou a alcançar 24ª posição no ranking.

"Quero chegar a boas rodadas de Grand Slam, fazer bons resultados consecutivamente e ir subindo no ranking", comentou o brasileiro.

"Nunca fui um menino que pensava muito no ranking. Ainda não sou, penso mais em resultados em sequência, em não oscilar muito. É isso o que vou tentar fazer este ano. Estou trabalhando muito duro para isso. A parte mental estou melhorando aos poucos e tenho mais experiencia, vai me ajudar", explicou.

A vitória em Buenos Aires, em fevereiro do ano passado, deu a João seu primeiro título no circuito da ATP. O segundo veio em outubro, no ATP 500 da Basileia.

"Vai ser a minha primeira vez defendendo o título. Pressão vai ter, expectativa vai ter, mas a gente tem que seguir, enfrentar bem essa situação", disse João.

O Rio Open será a oportunidade de voltar para casa, onde espera melhorar a campanha de 2025, quando foi eliminado na primeira rodada.

"É um torneio especial, vai ter amigos, família, a galera que conheci jogando vai estar lá, é do lado da minha casa", contou.

O italiano Lorenzo Musetti (N.5), o tenista mais bem ranqueado inscrito no Rio Open, está fora da disputa por lesão. O argentino Sebastián Báez (N.35) é o atual bicampeão em 2024 e 2025.

