Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

Em sorteio realizado na manhã do último domingo (23), em Bolonha, na Itália, o Brasil conheceu seu primeiro adversário na Copa Davis 2026. A equipe do capitão Jaime Oncins terá pela frente uma pedreira, o Canadá, campeão do tradicional torneio de seleções de tênis em 2022. Os jogos serão realizados no Canadá, em local e piso escolhido pelos mandantes, nos dias 6 e 7 ou 7 e 8 de fevereiro de 2026.

O Brasil, que se classificou com um triunfo sobre a Grécia nos playoffs do Grupo Mundial, tem um retrospecto positivo diante dos canadenses. Foram quatro vitórias em seis duelos pela Davis, mas o último encontro ocorreu há 18 anos, pelo Zonal Americano, quando o astro da equipe brasileira, João Fonseca, mal tinha completado seu primeiro aniversário.

Enquanto o time verde e amarelo deverá ter o número 24 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), os canadenses contam com três nomes no Top 50: Felix Auger-Aliassime, número 5 do mundo, Denis Shapovalov, 23º, e Gabriel Diallo, 41º. Liam Draxl (123º do ranking) e Alexis Galarneau (203º) também disputaram partidas de simples nos dois últimos anos.

O adversário do vencedor do confronto da primeira rodada sairá da partida entre França e Eslováquia. Se os brasileiros se classificarem à segunda rodada, deverão enfrentar os franceses em casa ou os eslovacos como visitantes, em setembro. Quem avançar desta segunda rodada avança à fase final, que será realizada na Itália em novembro.

A Itália, anfitriã do Final 8, entrará na disputa somente nas quartas de final, enquanto a Espanha, finalista da atual edição da Copa Davis, justamente contra os italianos, aguardará o vencedor de Chile e Sérvia, já garantido na segunda rodada do qualificatório.

Confira os confrontos da 1ª rodada da fase qualificatória da Copa Davis 2026:

Chile x Sérvia

Alemanha x Peru

Croácia x Dinamarca

Equador x Austrália

Noruega x Grã-Bretanha

Bulgária x Bélgica

Japão x Áustria

Índia x Holanda

Coreia do Sul x Argentina

Hungria x Estados Unidos

República Checa x Suécia

França x Eslováquia

Canadá x Brasil

