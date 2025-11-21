João Fonseca entra na disputa por prêmio da ATP após se tornar o número 24 do mundo

Nesta temporada, João Fonseca saiu da 145ª posição no ranking mundial para a 24ª

João Fonseca derrotou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina e foi campeão do ATP 500 (FABRICE COFFRINI / AFP)

O tênis brasileiro volta a ganhar projeção internacional com a indicação de João Fonseca ao prêmio de Revelação do Ano no ATP Awards 2025. O carioca, que encerra a temporada como número 24 do mundo, figura entre os quatro nomes escolhidos após um ano marcado por saltos expressivos e resultados inéditos em sua carreira.

A escolha contempla atletas que apresentaram evolução técnica e competitiva ao longo da temporada, critério no qual Fonseca se destacou ao sair da 145ª colocação para integrar o top 25 mundial. Em meio a esse crescimento, o brasileiro conquistou seus primeiros títulos em nível ATP, com vitórias em Buenos Aires e no ATP 500 da Basileia.

O desempenho também foi impulsionado por conquistas relevantes em torneios menores e campanhas sólidas em competições de elite. Além dos títulos em challengers, Fonseca somou vitórias expressivas contra grandes nomes do circuito e alcançou fases avançadas em Grand Slams, consolidando uma presença cada vez mais constante entre os principais jogadores.

Na disputa pelo prêmio, ele concorre com três nomes que também tiveram temporadas de impacto: Jack Draper, Jakub Mensik e Valentin Vacherot, todos com títulos expressivos e crescimento significativo no ranking. A escolha final será definida por um grupo seleto formado por ex-líderes do ranking mundial, incluindo Gustavo Kuerten.

Além da categoria técnica, Fonseca também aparece entre os indicados ao prêmio de favorito dos fãs, que é decidido por votação popular.