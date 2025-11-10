Alexander Zverev, recuperado de lesão, domina e vence Ben Shelton na estreia do ATP Finals

Alexander Zverev, tenista alemão (MARCO BERTORELLO / AFP)

Terceiro do mundo e em busca de seu terceiro título do ATP Finals, o alemão Alexander Zverev estreou na edição de 2025 com uma vitória dominante sobre o norte-americano Ben Shelton neste domingo, em Turim, na Itália. Sem ceder break points, Zverev marcou 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (8/6).

Foi o primeiro jogo de Zverev desde a lesão no tornozelo sofrida na derrota na semifinal do Masters 1000 de Paris diante de Jannik Sinner, mas o alemão demonstrou estar bem fisicamente e mentalmente. Ele salvou dois set points após abrir 6/4 no tie-break do segundo set, mas manteve a calma para vencer o primeiro jogo no Grupo Bjorn Borg, que conta ainda com Sinner e o canadense Felix Auger-Aliassime.

"Ele é um jogador muito agressivo", afirmou Zverev sobre o rival "Provavelmente o mais agressivo do mundo e começou o tie-break de maneira incrível. Quando ele tem o serviço, é ele que tem o controle. Quando eu conseguia devolver e entrar no rali, tinha alguma chance."

O alemão conseguiu lidar muito bem no segundo serviço do rival ao vencer 76% das disputas nessas condições. O triunfo deste domingo foi o quinto em cinco confrontos com Shelton. Quatro desses jogos aconteceram em 2025. Além de Turim, eles se encontraram na final de Munique, na semi de Stuttgart e nas quartas de Cincinnati.

Nesta segunda-feira, em Turim, o italiano Lorenzo Musetti enfrenta o norte-americano Taylor Fritz pelo Grupo Jimmy Connors, e Sinner joga com Felix Auger-Aliassime.

