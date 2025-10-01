Sinner confirma favoritismo, 'atropela' Tien e conquista o bicampeonato do ATP 500 de Pequim
Jannik Sinner venceu a decisão contra Learner Tien por 2 sets a 0
Publicado: 01/10/2025 às 09:21
Jannik Sinner foi o campeão do ATP 500 (WANG ZHAO / AFP)
O italiano Jannik Sinner fez a valer a sua condição de favorito na final do ATP 500 de Pequim e aumentou a sua coleção de títulos com mais um troféu. Na madrugada desta quarta-feira, o número 2 do mundo não deu chances ao norte-americano Learner Tien (52º) e definiu a decisão com vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.
O título faz Sinner se igualar a dois grandes nomes da modalidade. Ele se tornou o terceiro tenista a triunfar em Pequim por mais de uma vez se juntando ao sérvio Novak Djokovic e ao espanhol Rafael Nadal.
A partida contou com o domínio do italiano do início ao fim e o duelo teve uma quebra de serviço já no primeiro game. Com golpes agressivos e desgastando Tien em quadra, Sinner chegou a abrir uma vantagem de 5 a 1 e fechou a primeira parcial em 6/2.
O segundo set teve um histórico parecido. Com quebras no quinto e sétimo game, o favorito liderou a disputa do início ao fim e repetiu o 6/2. Foram 24 winners contra apenas 11 do norte-americano. Com uma grande atuação, ele terminou o confronto com dez aces e 70% de aproveitamento no seu saque comprovando a superioridade sobre o rival.