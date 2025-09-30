Alcaraz bate Fritz e conquista 8º título da temporada em Tóquio; Sinner vai à final em Pequim
O número um do ranking chegou à 67ª vitória em 73 duelos e levou o oitavo título em nove finais seguidas na temporada
Publicado: 30/09/2025 às 10:36
Carlos Alcaraz, tenista espanhol (Divulgação/ATP)
Carlos Alcaraz continua dando as cartas no cenário mundial do tênis. Nesta terça-feira, ele não deu chances ao oponente Taylor Fritz na final do ATP 500 de Tóquio e confirmou o seu favoritismo ao derrotar o norte-americano por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4 em 1h33 de partida.
O placar sacramentou ainda a supremacia do espanhol sobre o americano, que alcançou a quarta vitória sobre Fritz em cinco confrontos neste retrospecto particular entre os competidores.
O título no Japão teve também o sabor de superação para o campeão. Nas oitavas, Alcaraz torceu o tornozelo, precisou de atendimento médico, mas conseguiu superar o argentino Sebastian Baez e seguir no torneio. O incômodo o perseguiu no decorrer da competição, mas ele se manteve firme e cumpriu a campanha até o título.
Na partida, Fritz tentou tirar proveito da vitória recente sobre o seu rival na Laver Cup e apostou em um jogo rápido e com transições à rede. No entanto, Alcaraz foi mais efetivo, obteve uma quebra no quinto game e abriu vantagem ao fazer 1 a 0 no primeiro set.
No segundo set, Fritz pediu atendimento por causa de dores no joelho e sofreu uma quebra logo no primeiro game. Mais estável, Alcaraz abriu uma vantagem de 4 a 1, permitiu a reação do rival, mas se recuperou e sacramentou o título com um novo 6/4 no segundo set.
SINNER DISPUTA TÍTULO EM PEQUIM
O italiano Jannik Sinner também confirmou o seu favoritismo em quadra e está na final do ATP 500 de Pequim. O número 2 do mundo teve trabalho, mas superou o australiano Alex De Minaur (8º) por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/2 em 2h20.
Esta será a nona final seguida de Sinner, que vai em busca do seu 21º título no geral e o terceiro desta temporada. "O nível do jogo foi muito alto com grandes lances para os dois competidores", disse Sinner após garantir a vaga na decisão do torneio.
O seu adversário na decisão em Pequim vai ser o americano Learner Tien. Ele garantiu presença na final após desistência do russo Daniil Medevedev no terceiro set do confronto. Ele começou a sentir cãimbras na na parcial decisiva, perdeu quatro games seguidos e optou por abandonar a partida.