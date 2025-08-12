João Fonseca perde para Atmane e cai na 3ª rodada em Cincinnati

O brasileiro perdeu para o número 136 do mundo por 2 sets a 0 e deu adeus ao Masters 1000 de Cincinnati na 3ª rodada

João Fonseca, jovem tenista brasileiro (GLYN KIRK / AFP)

João Fonseca deu adeus ao Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (11/8). O brasileiro perdeu para o francês Térence Atmane, número 136 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4), e caiu na 3ª rodada do torneio nos Estados Unidos.

Em duelo duro, João Fonseca foi dominado por Atmane e teve dificuldade em reverter as vantagens estabelecidas pelo adversário francês. Após a queda, o brasileiro segue nos Estados Unidos para o US Open, último Grand Slam da temporada.

O brasileiro igualou a sua melhor campanha em Masters no torneio em Cincinnati. Em março, o brasileiro também parou na 3ª rodada do torneio em Miami, após derrota para o australiano Alex de Minaur.

Com o triunfo, Térence Atmane segue para as oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati. O francês enfrenta o norte-americano Taylor Fritz, 4º colocado do ranking mundial da ATP.

