CBF e clubes avançam na discussão sobre fair play financeiro; entenda

Além do fair play financeiro, proposta pelo novo calendário do futebol brasileiro também foi discutida em reunião na sede da CBF

(Joilson Marconne/CBF)

A CBF reuniu, nesta segunda-feira (11/8), clubes e federações para dialogar sobre a implementação do sistema de fair play financeiro no futebol brasileiro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O presidente Samir Xaud bateu o martelo e afirmou que em até 90 dias será entregue um projeto final sobre o tema.

"Queremos criar um sistema sustentável no Brasil, evitar o doping financeiro, reduzir dívidas. Hoje é o pontapé, com essa reunião, para transformarmos o futebol brasileiro. Estou muito feliz", declarou Xaud sobre o tema.

Além do fair play financeiro, uma proposta de novo calendário para o futebol brasileiro também foi dicutido. Desde que foi eleito, Xaud colocou entre as suas prioridade a ideia de reduzir a quantidade de jogos dos time ao longo da temporada.

