Carlos Alcaraz explica por que adotou novo visual de cabeça raspada no US Open

Carlos Alcaraz , tenista espanhol (Divulgação/US Open)

Um dos favoritos no US Open deste ano, Carlos Alcaraz surgiu com um visual diferente nos primeiros dias do torneio. Com a cabeça raspada, o espanhol não teve dificuldades para derrotar Reilly Opelka na estreia. O visual atraiu os olhares de fãs, fotógrafos e até foi alvo de perguntas dos jornalistas após a partida. O tenista "culpou", de forma bem-humorada, seu irmão pelo novo estilo.

O número 2 do mundo afirmou que, após o Cincinnati Open, não estava satisfeito com seu visual. Antes da estreia, decidiu que iria aparar os fios mais longos e abaixar o cabelo. Entretanto, apenas o irmão de Alcaraz, Alvaro, estava presente naquele momento para ajudá-lo. Sem ter grande experiência com a máquina, errou ao cortar o cabelo do número 2 do mundo.

"Simplesmente sentia que meu cabelo já estava muito grande. Estava com muita vontade de cortá-lo antes de começar o torneio. Estava só com meu irmão, mas ele não se entendeu com a máquina. A única maneira de consertar era cortar tudo. E foi o que ele fez, esse é o meu corte novo", brincou o espanhol.

A estreia do novo cabelo, contra Opelka, contou com uma vitória tranquila de Alcaraz. Ele avançou à segunda rodada da competição ao derrotar o norte-americano por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/4, em 2h06 de jogo.

"Estou rindo muito com a reação das pessoas, essa é a verdade. Quando me vi na tela, entrando no estádio, foi estranho me ver tão branco e sem cabelo, mas espero que tenha me ajudado a ser um pouco mais rápido", afirmou Alcaraz.

Depois da vitória, Alcaraz volta à quadra do US Open nesta quarta-feira, 27, contra o italiano Mattia Bellucci, número 65 do mundo. O espanhol ainda pode terminar o torneio com o topo do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Para isso, precisaria ser eliminado na mesma fase que Jannik Sinner, ser campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave,

