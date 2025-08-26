Saiba onde assistir a estreia de Bia Haddad no US Open

Tenista brasileira número 22 do mundo, Bia Haddad entra em quadra nesta terça-feira (26/8), às 12h

Bia Haddad, tenista brasileira (Divulgação/ WTA)

Nesta terça-feira (26/8) tem estreia brasileira no US Open, o último Grand Slam da temporada. Bia Haddad, número 22 do mundo, enfrenta Sonay Kartal, atleta britânica de 23 anos, às 12h (horário de Brasília).

Bia Haddad conhece sua adversária da estreia no US Open. A brasileira foi derrotada pela britânica por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Onde assistir

A estreia de Bia Haddad no US Open terá transmissão na TV fechada nos canais SporTV3 e ESPN. O confronto também será transmitido no Disney+.

