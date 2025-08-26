Tênis
BIA HADDAD
Saiba onde assistir a estreia de Bia Haddad no US Open
Tenista brasileira número 22 do mundo, Bia Haddad entra em quadra nesta terça-feira (26/8), às 12h
Publicado: 26/08/2025 às 09:02
Bia Haddad, tenista brasileira (Divulgação/ WTA)
Nesta terça-feira (26/8) tem estreia brasileira no US Open, o último Grand Slam da temporada. Bia Haddad, número 22 do mundo, enfrenta Sonay Kartal, atleta britânica de 23 anos, às 12h (horário de Brasília).
Veja também:Bia Haddad conhece sua adversária da estreia no US Open. A brasileira foi derrotada pela britânica por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.
Onde assistir
A estreia de Bia Haddad no US Open terá transmissão na TV fechada nos canais SporTV3 e ESPN. O confronto também será transmitido no Disney+.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes