Calderano perde para Benedikt Duda e está eliminado do Europe Smash

Antes de derrota para Benedikt Duda na Suécia, Hugo Calderano estava em uma sequência de 18 jogos sem perder

Hugo Calderano, mesatenista brasileiro (WTT / Divulgação)

Chegou ao fim, nesta sexta-feira (22/8), a sequência de vitórias de Hugo Calderano em torneios de simples do circuito da WTT. Após 89 dias de invencibilidade, o brasileiro foi eliminado nas quartas de final do Europe Smash, disputado na Suécia.

Calderano caiu para o Benedikt Duda por 4 sets 0 (parciais de 11/6, 13/11, 12/10 e 11/7). Foi a primeira vez que o brasileiro perdeu para o alemão em uma disputa de WTT. Antes da derrota para Duda, Calderano tinha uma sequência positiva de 18 vitórias seguidas.



