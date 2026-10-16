AO VIVO: Análise de Sport e Fortaleza em confronto decisivo na Série B | Podcast Futebol Diario 

O Podcast Futebol Diario debate o jogo decisivo do Sport contra o Fortaleza na Ilha do Retiro

(Paulo Paiva/Sport)

O Sport recebe o Fortaleza pela 34ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira (16), às 20h30.A partida é um confronto decisivo para ambas as equipes, que ainda brigam por um acesso direto para a Série A ou vaga no playoff de acesso.

Com 51 pontos, o Leão da Ilha está na 8ª posição, a seis pontos do Leão do Picci, que tem 57 e ocupa a 4ª colocação.

Uma vitória do Rubro-Negro pode colocar o time no G-6, a depender do resultado do jogo Atlético-GO contra a Ponte Preta, que está marcado para 19h30, também nesta sexta.

O Podcast Futebol Diario analisa o confronto, os momentos das duas equipes e as projeções dos adversários.

No programa, a bancada também fala sobre o Náutico e traz repercussão dos bastidores no Timbu.



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