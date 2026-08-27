Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Leonardo Cruz, diretor do Sport

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Leonardo Cruz, convidado do Futebol Diario (Reprodução/Redes Sociais)

No episódio desta quinta-feira (27), recebemos Leonardo Cruz, membro da diretoria de futebol do Sport, como convidado do Podcast Futebol Diario.

Em pauta, a situação do Sport na Série B, contratações do clube leonino e o cenário nos bastidores do clube em um ano de reformulação e disputa por um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.



O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.