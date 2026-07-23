Sport encaminha venda de Zé Lucas para o Cruzeiro

Os valores da negociação giram em torno de R$ 28 milhões e o acerto deverá ser concretizado nos próximos dias

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O futuro da joia rubro-negra Zé Lucas está próximo de uma definição. O Sport encaminhou a venda do atleta para o Cruzeiro, em negociação que gira em torno de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões). A informação foi antecipada pelo repórter Antonio Gabriel, da ESPN.

O acerto deverá ser concretizado nos próximos dias, restando apenas os detalhes finais para a oficialização. O Cabuloso superou a concorrência do Flamengo, que também buscava a contratação do volante de 18 anos.

Negociações com clubes do exterior, em especial o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também foram consideradas pela direção do Sport. Nos últimos dias, apenas o Cruzeiro avançou com uma proposta oficial pelo atleta.

Zé Lucas já não vem mais atuando pelo Leão da Ilha em meio às negociações por sua transferência. O jogador deverá deixar o clube após 57 jogos pelo elenco profissional, incluindo 23 partidas nesta temporada.

A diretoria rubro-negra vem tratando a transferência da prata da casa como essencial para o fôlego financeiro do clube no restante da temporada. A quantia oferecida e o projeto a longo prazo são os principais pontos levados em consideração no negócio.

Barletta também pode deixar o Sport

Outro jogador rubro-negro que vem despertando o interesse do mercado é o atacante Chrystian Barletta. Destaque leonino durante a Série B, o camisa 30 é alvo do Botafogo, que consultou a situação do atleta.

A negociação está em fase inicial e ainda não avançou para algo mais concreto. Nesta temporada, Barletta realizou 31 jogos, marcou 11 gols e distribuiu sete assistências pelo Leão da Ilha. O jogador está no Sport desde 2024.

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