Adeus a Wanderson Lacerda: Velório de ex-presidente do Sport reúne dirigentes e ex-atletas na Ilha do Retiro. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto. )

O Sport se despediu, nesta quarta-feira (8), de um dos seus dirigentes mais marcantes. O corpo do ex-presidente leonino, Wanderson Lacerda, está sendo velado na sede social da Ilha do Retiro. A cerimônia reúne familiares, torcedores e personalidades políticas do clube. A diretoria do Leão decretou luto oficial de três dias.

Wanderson presidiu o Executivo do Sport por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 1996, período em que o clube faturou quatro títulos estaduais e a Copa do Nordeste de 1994, elevando o patamar do time no cenário nacional.

O legado humano na Ilha

A cerimônia foi marcada por depoimentos emocionados de quem conviveu com o dirigente nos bastidores da bola. O ex-presidente Branquinho destacou a sensibilidade do ex-mandatário com o bem-estar dos atletas. “Wanderson era uma pessoa que deu muito de sua vida ao Sport. Ele tinha uma qualidade que eu sempre admirei: se preocupava com o homem jogador de futebol, com o carinho com eles e com a vida futura dos jogadores”, relembrou.

Quem também endossou a importância do ex-dirigente para a história leonina foi Gustavo Dubeux, ex-presidente. “É uma perda lamentável. Foi através dele que eu comecei a frequentar o clube. Uma pessoa que sempre esteve junto e que tem uma contribuição enorme para a instituição", afirmou.

Gratidão da base

Revelado nas categorias de base do clube, o ex-zagueiro Sandro fez questão de comparecer à Ilha do Retiro para prestar sua última homenagem. "Wanderson foi um homem do bem, um cara correto que fez muito pelo Sport e por mim. Ele participou de toda a minha trajetória, desde os meus 15 anos de idade até a minha venda para o Santos", pontuou o ex-atleta.