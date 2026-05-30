Sport x Náutico: onde assistir, horário e escalações do clássico pela Série B

Clássico dos Clássicos acontece neste sábado (30), na Ilha do Retiro, e pode valer a liderança da Segundona

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport, e Igor Fernandes, zagueiro do Náutico (Sandy James/DP Foto)

É dia de Clássico dos Clássicos na Série B! Neste sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro, Sport e Náutico protagonizam um dos confrontos mais aguardados desta edição da competição nacional. Além do peso histórico da rivalidade no futebol pernambucano, o duelo coloca frente a frente duas equipes que ocupam o G4 e seguem firmes na disputa pelo acesso à Série A.

A partida também pode valer a liderança da Série B. Atualmente, Timbu e Leão somam os mesmos 19 pontos, mas os alvirrubros aparecem na vice-liderança por terem uma vitória a mais que o rival, terceiro lugar. Em caso de triunfo de um dos lados e tropeço do São Bernardo, rubro-negros ou alvirrubros assumem a ponta da competição.

O clássico chega em um momento decisivo da temporada para os dois clubes. Além dos três pontos, o confronto pode consolidar o status de candidato ao acesso e servir como impulso para a sequência do campeonato.

A semana do duelo também foi marcada por uma polêmica extracampo. O Náutico acionou o STJD questionando os valores cobrados para a torcida visitante, alegando que o preço dos ingressos destinados aos alvirrubros estaria acima do limite previsto pelo regulamento da competição.

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SPORT



O Sport tenta virar a página rapidamente depois da eliminação na semifinal da Copa do Nordeste diante de sua torcida. Apesar da queda no Nordestão, o Leão segue vivendo bom momento na Série B. A equipe vem de vitória sobre o Juventude, em Caxias do Sul, resultado que manteve o clube entre os primeiros colocados da competição.

O clube rubro-negro contará com um importante aliado no Clássico dos Clássicos: a força da Ilha do Retiro. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o confronto, que deve registrar o maior público leonino nesta edição da Série B. A expectativa é de casa cheia para empurrar a equipe de Márcio Goiano.

Para o clássico, o treinador terá uma baixa confirmada. O lateral-esquerdo Felipinho recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Juventude e cumpre suspensão automática. Com isso, a tendência é que Edson Lucas assuma a vaga no setor.

Outras mudanças também podem acontecer por opção técnica. Na defesa, Marcelo Ajul surge como candidato a ocupar o lugar de Zé Marcos, alvo de críticas após a derrota para o Fortaleza. Já no ataque, Iury Castilho, que vive bom momento, pode ganhar a vaga atualmente ocupada por Clayson.

Por outro lado, os desfalques por lesão permanecem os mesmos. O atacante Marlon Douglas segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Gustavo Maia continua tratando um edema no joelho.

Além da busca pelos três pontos, o Sport também tenta encerrar um incômodo jejum diante do rival em casa. O Leão não vence o Náutico na Ilha do Retiro há quatro temporadas, embora mantenha uma escrita favorável de nunca ter sido derrotado como mandante pelo rival na Segundona.

O Clube Náutico Capibaribe informa que obteve decisão liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em Medida Inominada proposta contra a comercialização dos ingressos destinados à torcida alvirrubra para o clássico deste sábado pelo valor de R$ 150,00.



Na… pic.twitter.com/hrVd7VsNfp — Náutico (@nauticope) May 30, 2026

NÁUTICO



O Timbu chega para o Clássico dos Clássicos em meio ao seu melhor momento na temporada. A equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos chegou a cinco jogos de invencibilidade e engatou três vitórias seguidas pela Série B.

A grande fase fez o clube alvirrubro deixar uma situação de meio de tabela e passar a brigar pelas primeiras posições. Atualmente, o Náutico é o 2º colocado, com 19 pontos conquistados, e mira buscar a liderança do São Bernardo, que tem 20.

Apesar da boa fase, o Timbu terá que lidar com um desfalque importante no jogo na Ilha do Retiro. Titular absoluto no atual esquema, o volante Wenderson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, Leonai Souza é o favorito para a função, com Ramon Carvalho e Samuel correndo por fora na disputa.

No comando de ataque, o retorno de Derek, que se recuperou de uma lesão muscular, ainda é tratado como dúvida. Com isso, Paulo Sérgio deverá seguir como o titular de centroavante.

De ordem técnica, Victor Andrade e Júnior Todinho travam disputa interna pela titularidade na ponta. Os dois jogadores corresponderam quando foram acionados, possuindo cada um três participações em gols nesta Série B.

Para tentar superar o Sport, aliás, o Timbu conta com a sua força ofensiva. Nos últimos três jogos, a equipe vem de 11 gols marcados, consolidando-se como um dos melhores ataques da competição, com 16 gols totais.

Outro aspecto positivo para os alvirrubros é a campanha como visitante nesta Segundona. Nos cinco jogos em que atuou nesta condição, o Náutico somou 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos (Marcelo Ajul) e Édson Lucas; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO: Muriel, Reginaldo, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Leonai Souza, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Victor Andrade (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: ESPN (TV Fechada) e Disney+(Streaming)