Torcidas Organizadas de Sport e Ceará brigam nas ruas do Recife após jogo na Ilha do Retiro

Torcidas Organizadas de Sport e Ceará brigaram após jogo na Ilha do Retiro (Reprodução/Redes Sociais )

As ruas do Recife voltaram a ser palco de brigas entre Torcidas Organizadas na noite deste domingo (03). Desta vez de Sport e Ceará, que se enfrentaram na Ilha do Retiro, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o fim do jogo, por volta das 20h, relatos começaram a surgir nas redes sociais. A confusão se deu na Avenida Agamenon Magalhães, principalmente nas imediações no Hospital Português.

A Polícia Militar teve muito trabalho para conter os tumultos. O barulho de bombas e tiros assustou bastante as pessoas que passavam pela área no momento.

Briga pós jogo!



Cearamor desceu do ônibus pra dar ataque na Jovem e acabou se fudendo, tiveram que correr e foram salvos pela polícia???????????? pic.twitter.com/U3BcmZbjF4 — ???????????????????????????? (@legadaoscr) May 4, 2026

VITÓRIA DO SPORT

Dentro de campo, o Sport venceu o Ceará por 2 a 0 e a assumiu a terceira colocação na competição, com 13 pontos, apenas um a menos do que o líder Fortaleza, que tem 14. Os gols foram de Barletta, de pênalti, aos sete minutos; e com Madson, aos 25.

O Leão volta a campo na quarta-feira (06), contra o ASA, em jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série B, o próximo compromisso é sábado (09), contra a Ponte Preta em Campinas.

