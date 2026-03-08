Reconstrução e superação: confira a caminhada do Sport no título pernambucano 2026

Após iniciar o Estadual com a base e montar o elenco ao longo da competição, Leão bate o Náutico na final e levanta a taça de 2026

Sport comemora o tetracampeonato estadual (Sandy James/DP)

O Sport é o grande campeão pernambucano de 2026. A taça foi conquistada neste domingo (8), no Estádio dos Aflitos, diante do Náutico, após vitória por 3 a 0, coroando uma campanha marcada por superação, reconstrução e protagonismo coletivo.

O tetracampeonato rubro-negro começou a ser desenhado ainda no início da temporada, em um contexto bem diferente do habitual. Assim como aconteceu em 2025, ano que também terminou com o Sport campeão estadual, o clube iniciou o torneio com a equipe sub-20. Desta vez, porém, a decisão foi praticamente uma necessidade.

Com um elenco enxuto, em meio a uma reformulação e com a pré-temporada começando mais tarde do que a maioria dos adversários, o Leão precisou confiar nos garotos da base para dar os primeiros passos no Estadual. Sem entrosamento e ainda em busca de reforços, a responsabilidade de iniciar bem a competição caiu no colo da “garotada”.

CAMINHADA AO TÍTULO

Na estreia, os jovens rubro-negros mostraram personalidade. Diante do Jaguar, na Arena de Pernambuco, o Sport arrancou um empate por 2 a 2 em um jogo movimentado.

A resposta veio ainda mais forte na rodada seguinte. Na Ilha do Retiro, o time sub-20 venceu o Retrô em uma atuação marcante, com direito a um golaço do atacante Lipão, do meio de campo.

O primeiro grande teste da equipe veio logo depois: o clássico dos clássicos contra o Náutico, nos Aflitos. Ainda havia dúvidas se utilizaria o time principal. Após conversas entre diretoria e comissão técnica, a decisão foi manter a aposta na base.

Desta vez, porém, o desafio foi grande demais. O Náutico venceu por 4 a 0, a primeira e única derrota do Sport em toda a competição. A partida também marcou a última atuação do time totalmente formado por atletas da base.

Mesmo assim, a experiência deixou frutos. Alguns nomes agradaram à comissão técnica e permaneceram integrados ao elenco principal ao longo do campeonato. Jogadores como Augusto Pucci, Micael e Rafinha passaram a receber oportunidades e ajudaram a reforçar o grupo comandado por Roger.

A estreia da equipe principal não poderia ter sido mais convincente. Na Ilha do Retiro, o Sport aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o Decisão, dando início a uma sequência positiva.

Na rodada seguinte, voltou a mostrar força diante da torcida ao bater o Vitória das Tabocas por 3 a 0 na Ilha do Retiro. Depois, o Leão empatou em 1 a 1 fora de casa com o Maguary.

Para fechar a primeira fase, o Sport encarou o Santa Cruz no clássico das multidões. Em um duelo equilibrado, o Leão venceu por 2 a 1, com um gol nos minutos finais marcado pelo jovem Micael, símbolo da integração entre base e elenco principal.

Com 14 pontos somados, o Sport garantiu a classificação antecipada às semifinais e terminou a primeira fase na segunda colocação, quatro pontos atrás do Náutico, líder da etapa inicial.

No mata-mata, o adversário foi novamente o Retrô. No jogo de ida, disputado nos Aflitos, o Sport venceu por 1 a 0. Na volta, diante de sua torcida na Ilha do Retiro, confirmou a vaga na decisão com uma vitória por 3 a 2.

A final reservou mais um capítulo do clássico dos clássicos contra o Náutico. No primeiro jogo, na Ilha do Retiro, as equipes protagonizaram um duelo eletrizante que terminou empatado em 3 a 3, em uma partida marcada por reviravoltas e emoção até o apito final.

Com tudo em aberto, a decisão ficou para os Aflitos. E foi justamente na casa do rival que o Sport escreveu o melhor capítulo final de sua campanha. Vitória incontestável por 3 a 0, com dois gols de Iury Castilho e um de Augusto Pucci.

Depois de um campeonato iniciado com garotos da base, de um elenco montado ao longo da competição e de ajustes constantes feitos por Roger Silva, o Leão conseguiu levar a melhor na grande decisão e confirmar a quarta conquista consecutiva do Campeonato Pernambucano.