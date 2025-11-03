Bahia provoca o Sport após convocação de Luciano Juba: "Frete grátis e Seleção"

Ex-lateral do Leão, o jogador é chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia

Luciano Juba, lateral do Bahia (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia não perdeu a oportunidade de provocar o Sport, rival regional, após a convocação de Luciano Juba para a Seleção Brasileira. Logo depois do anúncio feito por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (3), o perfil oficial do Tricolor de Aço nas redes sociais publicou: "Jubinha frete grátis e Seleção" — uma referência à saída gratuita do jogador do Sport em 2023 ao clube baiano.

A postagem rapidamente viralizou entre os torcedores, reacendendo a rivalidade entre as equipes. Juba, de 26 anos, foi uma das principais revelações do Sport nos últimos anos e trocou o clube pelo Bahia sem custos, o que causou certa chateação na torcida rubro-negra.

No Esquadrão, o lateral-esquerdo se consolidou como peça-chave do time de Rogério Ceni, com seis gols e oito assistências em 56 partidas nesta temporada. Desde que chegou a Salvador, acumula 26 participações diretas em gols e 133 jogos com a camisa tricolor. Com contrato até o fim de 2027, e possibilidade de extensão até 2028, Juba vive a melhor fase da carreira.