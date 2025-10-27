Evandro Carvalho participa de reunião na CBF para discutir reconhecimento de títulos nacionais

Presidente da FPF leva à entidade o pedido de oficialização dos torneios Norte-Nordeste como Campeonatos Brasileiros, o que pode consagrar Sport, Ceará e Fortaleza como campeões nacionais

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Rafael Vieira / FPF)

O Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, participará de uma agenda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Uma das principais questões para a ida de Evandro ao encontro, é sobre à oficialização dos títulos dos torneios Norte-Nordeste como Campeonatos Brasileiros. Se o reconhecimento for concedido, Sport, Ceará e Fortaleza garantem o título de "campeões brasileiros".

"Evandro Carvalho aproveitou para agradecer ao presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico, pelo apoio documental fundamental no processo de reconhecimento histórico — o mesmo tipo de contribuição que foi essencial no caso do Central.", disse a FPF em nota enviada a imprensa.

Contexto

Recentemente, com o auxílio de documentos resgatados no acervo do jornal Diário de Pernambuco, Sport, Ceará e Fortaleza formalizaram um pedido, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para reconhecimento dos títulos do Torneio NorteNordeste de 1968, 1969 e 1970, respectivamente, como Campeonatos Brasileiros. O processo foi iniciado em 2023 e apoiado pelas duas federações estaduais (pernambucana e cearense).

Além das oficializações dos títulos NorteNordeste como Campeonatos Brasileiros, Evandro será companhado dos presidentes de Náutico, Santa Cruz e Sport para tratar de temas institucionais e contratuais, incluindo negociações comerciais com a CBF e patrocinadores, além de assuntos específicos com cada clube.

