Sport
COPA DO BRASIL SUB-20

Sport bate o Sergipe na Ilha e carimba classificação na Copa do Brasil Sub-20

Os Leões da Base vão enfrentar o CRB na segunda fase da competição

Gabriel Farias

Publicado: 23/10/2025 às 17:11

Rafinha, lateral-esquerdo do Sub-20 do Sport /Igor Cysneiros/Sport Recife

O Sport recebeu o Sergipe na estreia da Copa do Brasil Sub-20 e venceu pelo placar de 3 a 0, resultado que fez o Rubro-Negro avançar para a segunda fase da competição. O confronto aconteceu nesta quarta-feira (22), na Ilha do Retiro.

O primeiro gol do Sport veio ainda no primeiro tempo. Em jogada de Micael pelo lado esquerdo, ele cruzou para a área; a bola caiu nos pés de Lipão, que abriu o placar do jogo. Na segunda etapa, o camisa 9 seguiu inspirado e marcou o segundo dele na partida ao receber bela assistência de Breno. Fechando a vitória rubro-negra, o lateral-esquerdo Rafinha deslocou o goleiro do Sergipe em cobrança de pênalti e encerrou a conta para os Leões da Base.

O próximo compromisso leonino na competição será diante do CRB, em partidas de ida e volta, com datas e horários ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição reúne 32 clubes e é disputada em cinco fases eliminatórias. A vaga do Sport na Copa do Brasil deste ano foi assegurada pela conquista do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2024.

